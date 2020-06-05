 Исследование: как молодые и здоровые люди распространяют COVID-19 | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 26.07.2020

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Мир

Исследование: как молодые и здоровые люди распространяют COVID-19

На фоне повторных вспышек коронавируса SARS-CoV-2 многие регионы и страны снова вводят ограничительные меры. Какую роль в появлении новых очагов инфекции играют ее бессимптомные носители?

Прохожие в масках в центре Токио, 11 июля 2020 года

Прохожие в масках в центре Токио, 11 июля 2020 года

Мельбурн, Пекин, Лестер, Барселона… Во всем мире продолжают фиксировать новые локальные вспышки коронавирусной инфекции - причем зачастую в местах, где прежде наблюдалось существенное снижение числа заболевших. В результате местные власти вынуждены снова ужесточать карантинные меры.

18 июля в мире было зафиксировано без малого 260 тысяч новых случаев заражения COVID-19: это стало рекордным суточным приростом с начала пандемии. Хотя за последние несколько дней цифры несколько снизились, особого повода для оптимизма пока нет. Результаты последних исследований говорят о том, что молодые бессимптомные носители могут играть в распространении вируса куда большую роль, чем считалось до сих пор.

Одна поездка в лифте - десятки заразившихся

Молодая пара в Токио

Японские ученые предупреждают, что риск заражения коронавирусом от скрытых носителей весьма высок

В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о необычном случае, когда женщина, которая являлась бессимптомным носителем COVID-19, заразила в общей сложности 71 человека, проведя всего несколько минут в лифте своего дома в Китае. Женщина еще в марте вернулась в КНР из США и сделала тест на коронавирус, однако тот оказался отрицательным. Несмотря на это, она решила соблюдать карантин и утверждает, что за две недели только один раз проехала в лифте.

Японские ученые из Киотского университета также недавно провели исследование, в ходе которого проследили цепочки более 3000 случаев заражения. Специалистам удалось идентифицировать 22 человека которые, вероятнее всего, стали первоначальными источниками распространения инфекции. Каждый второй из них был в возрасте от 20 до 39 лет. Это вызвало у ученых удивление, поскольку большинство случаев заражения, зафиксированных в Японии в конкретный период, пришлось на пациентов в возрасте 50-70 лет.

Две трети американцев с COVID-19 - моложе 60 лет

Медики в Майами перемещают пациента из машины скорой помощи в отделение

За последние несколько дней Майами стал новым эпицентром пандемии в США

Распространению SARS-CoV-2 молодыми людьми может способствовать ряд факторов. Соавтор исследования, доцент кафедры вирусологии Киотского университета Юки Фурусе отмечает, что у молодых людей болезнь зачастую протекает в легкой форме и они не осознают, что могут заразить других. Профессор вирусологии Университета Тохоку в Японии Хитоси Ошитани также допускает, что представители молодого поколения считают себя менее подверженными риску: следовательно, они более мобильны и у них больше шансов оказаться в контакте с источником инфекции.

При этом у молодых людей коронавирус выявляется все чаще. К примеру, анализ данных, собранных в американском городе Сиэтл, показал, что половина новых случаев заражения коронавирусом приходится на людей в возрасте от 20 до 30 лет. А по последним данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, почти 70 процентов жителей США с подтвержденным диагнозом COVID-19 были моложе 60 лет.

Насколько опасны бессимптомные носители?

Мужчина в маске переходит улицу в Мельбурне

23 июля в Мельбурне вступило в силу всеобщее предписание носить маски

В мае глава CDC Роберт Редфилд заявил, что симптомы заболевания могут не проявляться у 25 процентов заразившихся. В свою очередь исследования, проведенные в Гонконге и Великобритании, показали что доля скрытых носителей среди переносчиков вируса может составить до 50 процентов.

Впрочем, пока ученые еще не пришли к консенсусу относительно того, насколько бессимптомные носители заразны и в какой степени они способствуют распространению SARS-CoV-2. Большинство специалистов придерживается мнения, что риск заражения от больного с явными признаками коронавируса все же выше, чем от носителя инфекции, у которого их нет. 

Защитные маски как основная мера предосторожности

При этом специалисты считают, что приоритетным способом борьбы с распространением COVID-19 по-прежнему должны оставаться меры предосторожности - в частности, социальное дистанцирование и ношение защитных масок. В некоторых регионах, где недавно были зафиксированы новые вспышки коронавируса - к примеру, в Австралии, - власти лишь совсем недавно обязали жителей носить маски в общественных местах.

В Германии, к слову, такие правила ввели еще в конце апреля. Согласно одному из исследований, ношение масок снижает шанс заразиться SARS-CoV-2 на 40 процентов.

Примечательно, что в июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также обновила рекомендации по ношению защитных масок и теперь советует надевать их в общественных местах и закрытых помещениях, где трудно обеспечить социальную дистанцию.

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    Автор: Марина Барановская


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