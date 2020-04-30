Исследование: В России в политике активно участвует всего 1 процент молодежи

Российская молодежь не интересуется политикой, не испытывает доверия к государству и его институтам, довольно равнодушна к распаду СССР и в значительной степени отчуждена от Европы. К таким выводам пришли авторы исследования "Российское "поколение Z": установки и ценности" немецкого Фонда имени Фридриха Эберта и "Левада-Центра", результаты которого опубликованы в четверг, 30 апреля. В его ходе в России с мая по июнь 2019 года были опрошены 1500 респондентов в возрасте от 14 до 29 лет.
Только 1 процент молодежи участвует в политической жизни
Согласно исследованию, 57% молодых россиян совсем не интересуются политикой и только около 20% проявляют к ней интерес. Причем этот интерес касается в основном подписания онлайн-петиций и волонтерской деятельности. Лишь 7% опрошенных не исключают возможности непосредственного участия в политической жизни страны и всего 1% участвует в ней в настоящее время.
У молодых людей - слабое доверие к государству и его институтам. В их среде относительно высоким доверием пользуются только армия (44%), президент (42%) и низким - правительство (26%), Госдума (24%) и политические партии (16%). Среди институтов гражданского общества с высоким доверием молодежь относится к волонтерским движениям (около 40%).
Участники опроса выросли в постсоветское время. Среди них половина не имеет какого-либо определенного мнения о распаде СССР, 14% видят в этом положительный смысл, а 37% оценивают это событие как крайне негативное.
Демократия, "сильный лидер" и одна "сильная партия"
У российской молодежи нет четких представлений о модели социально-политической системы в стране. С одной стороны, 47% считают демократию лучшей формой правления и 71% выступает против авторитарных методов управления и решения проблем с помощью силовых структур. С другой стороны, 65% опрошенных считают необходимым наличие "сильного лидера" во главе государства, а 58% - одной "сильной партии", действующей в интересах большинства. Наиболее распространенными взглядами у молодежи являются социал-демократические (28%), националистические (16%), либеральные (12%) и коммунистические (11%).
Молодые россияне в значительной степени отчуждены от Европы. Лишь половина (52%) считает, что отношения России с Западом могут быть дружескими, а 42% полагают, что эти отношения всегда будут строиться на недоверии. В высокой степени российская молодежь не доверяет международным и европейским организациям: НАТО "совсем не доверяют" 37%, МВФ и ООН (27%), ЕС (25%).
Эмигрировать хотел бы каждый шестой молодой россиянин
Только треть опрошенных видит РФ европейской страной. При этом в сравнении с Россией участники опроса дали более высокие оценки странам ЕС по таким показателям, как личная свобода, экономическое благосостояние, права человека, равенство, безопасность, развитие демократии, верховенство права.
"Сильное" стремление надолго уехать из России испытывают 16% молодых россиян. Как отмечают авторы исследования, сильнейшее желание эмигрировать кроме молодежи крупных городов и столицы высказывают респонденты, которые в наибольшей степени не доверяют государственным учреждениям и средствам массовой информации. В то же время почти половина (49%) не собирается покидать страну более чем на полгода, а 26% не исключает возможности в будущем поехать за границу на работу или учебу.
Конфликт в Украине
Вопросы об украинском конфликте показали, что российская молодежь в значительной степени придерживается позиции Кремля. Почти две трети (67%) участников опроса не поддержали бы возвращение Крыма в обмен на отмену санкций, и пятая часть (22%) - согласилась бы. Более половины (55%) - против прекращения военной и экономической помощи "ДНР" и "ЛНР" в обмен на снятие санкций, и только 29% придерживается противоположного мнения.
Смотрите также:
-
Российская политика в карикатурах
Обращение Путина по коронавирусу: что опять не так?
Владимир Путин в новом обращении к россиянам продлил "нерабочий режим" до 30 апреля, не объявив ни карантин, ни режим ЧС. Поэтому реакция общества не удивительна, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Контроль за самоизоляцией во время коронавируса: что надежнее QR-кода?
Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 власти Москвы вводят строгую систему контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Сергей Елкин предостерегает от возможных перегибов.
-
Российская политика в карикатурах
Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость
Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.
-
Российская политика в карикатурах
Борьба с коронавирусом: формула успеха от Медведева
Экс-премьер РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев уверен: Россия преодолеет трудности, вызванные коронавирусом и падением цен на нефть. Сергей Елкин вспомнил другой призыв политика.
-
Российская политика в карикатурах
Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда
Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.
-
Российская политика в карикатурах
Ребрендинг "Единой России": как на самом деле изменится партия?
"Единая Россия" перед выборами в Госдуму в 2021 году сменит название, а Дмитрий Медведев больше не будет главой партии, пишут СМИ. Сергей Елкин о том, насколько серьезными будут перемены.
-
Российская политика в карикатурах
Бои за Идлиб: Путин ставит Эрдогана перед выбором?
Турция воюет за сирийский город Идлиб с Асадом, поддерживаемым авиацией РФ. В результате авианалета убиты турецкие солдаты. Сергей Елкин о напряженности в отношениях Москвы и Анкары.
-
Российская политика в карикатурах
Кто боится "родителя номер 1" и "родителя номер 2"
Владимир Путин, обсуждая поправки к конституции, высказался против однополых браков и воспитания детей однополыми родителями. Карикатурист Сергей Елкин о фобиях российского президента.
-
Российская политика в карикатурах
Каких жертв потребуют поправки к Конституции России
Изменения Конституции РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, у многих вызывают сомнения в их правомерности. В числе скептиков и карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Партийный бум: что стоит за образованием новых партий в России?
Оргкомитеты сразу 39 новых партий зарегистрировал Минюст России за последний год. Кому нужен бум партийного строительства перед выборами в Госдуму - 2021, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Изменение Конституции России: почему Путин так спешит?
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России?
Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.
-
Российская политика в карикатурах
Что станет с Конституцией России после предложений Путина
Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Что Мишустин получит в наследство от Медведева
Михаил Мишустин должен стать главой правительства России. Карикатурист Сергей Елкин знает, какой подарок приготовил новому премьеру ушедший в отставку с этого поста Дмитрий Медведев.
-
Российская политика в карикатурах
Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина
В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.
-
Российская политика в карикатурах
Дизлайки под новогодним обращением Путина, или Битва за респект - 2020
Крупнейшие телеканалы России скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина в YouTube. Карикатурист Сергей Елкин о битве за рейтинг президента РФ.
-
Российская политика в карикатурах
Новогоднее обращение Путина 2020: старые сказки о главном
Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением к россиянам 20 лет назад. О том, что несколько лет его подменял Медведев, не все вспомнят. Сергей Елкин - о стабильности в понимании Кремля.
-
Российская политика в карикатурах
Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей
На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.
-
Российская политика в карикатурах
Все меньше россиян симпатизируют Путину - как реагирует президент РФ?
Число россиян, симпатизирующих президенту РФ Владимиру Путину, снизилось за последние два года до 24%. С годами чувства остывают, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Почему Россия простила странам Африки долги на миллиарды долларов
На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.
-
Российская политика в карикатурах
Чем опасны бумажные стаканчики: версия Путина
Президент РФ считает возможным наказание за брошенный в полицейских бумажный стаканчик. По мнению Путина, вслед за стаканчиком могут полететь и камни. Сергей Елкин продолжил логическую цепочку.
-
Российская политика в карикатурах
Приговор Егору Жукову: на свободу с оговорками
Суд приговорил студента Егора Жукова за экстремизм к трем годам условно и на два года лишил его права администрировать сайты в интернете. Карикатурист Сергей Елкин о неоднозначном решении суда.
-
Российская политика в карикатурах
Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека
В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) - кардинальная смена состава: от руководителя до увольнения "неудобных" власти членов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.
-
Российская политика в карикатурах
Кто станет преемником Путина, или Старая песня о главном
Тема транзита власти в России и преемника Владимира Путина на посту президента страны вновь всплыла в различных СМИ в начале октября. Сергей Елкин о реакции главного героя дискуссии.
-
Российская политика в карикатурах
"Северный поток - 2": Трамп против!
Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.
-
Российская политика в карикатурах
Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири
Президент РФ после долгого молчания о сибирских пожарах приказал подключить военных к их тушению. Сергей Елкин о приоритетах Путина, спускавшегося на дно в батискафе, пока в России обсуждали катаклизм.
Автор: Сергей Елкин