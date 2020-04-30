Исследование: В России в политике активно участвует всего 1 процент молодежи

Российская молодежь не интересуется политикой, не испытывает доверия к государству и его институтам, довольно равнодушна к распаду СССР и в значительной степени отчуждена от Европы. К таким выводам пришли авторы исследования "Российское "поколение Z": установки и ценности" немецкого Фонда имени Фридриха Эберта и "Левада-Центра", результаты которого опубликованы в четверг, 30 апреля. В его ходе в России с мая по июнь 2019 года были опрошены 1500 респондентов в возрасте от 14 до 29 лет.

Только 1 процент молодежи участвует в политической жизни

Согласно исследованию, 57% молодых россиян совсем не интересуются политикой и только около 20% проявляют к ней интерес. Причем этот интерес касается в основном подписания онлайн-петиций и волонтерской деятельности. Лишь 7% опрошенных не исключают возможности непосредственного участия в политической жизни страны и всего 1% участвует в ней в настоящее время.

У молодых людей - слабое доверие к государству и его институтам. В их среде относительно высоким доверием пользуются только армия (44%), президент (42%) и низким - правительство (26%), Госдума (24%) и политические партии (16%). Среди институтов гражданского общества с высоким доверием молодежь относится к волонтерским движениям (около 40%).

Участники опроса выросли в постсоветское время. Среди них половина не имеет какого-либо определенного мнения о распаде СССР, 14% видят в этом положительный смысл, а 37% оценивают это событие как крайне негативное.

Демократия, "сильный лидер" и одна "сильная партия"

У российской молодежи нет четких представлений о модели социально-политической системы в стране. С одной стороны, 47% считают демократию лучшей формой правления и 71% выступает против авторитарных методов управления и решения проблем с помощью силовых структур. С другой стороны, 65% опрошенных считают необходимым наличие "сильного лидера" во главе государства, а 58% - одной "сильной партии", действующей в интересах большинства. Наиболее распространенными взглядами у молодежи являются социал-демократические (28%), националистические (16%), либеральные (12%) и коммунистические (11%).

Молодые россияне в значительной степени отчуждены от Европы. Лишь половина (52%) считает, что отношения России с Западом могут быть дружескими, а 42% полагают, что эти отношения всегда будут строиться на недоверии. В высокой степени российская молодежь не доверяет международным и европейским организациям: НАТО "совсем не доверяют" 37%, МВФ и ООН (27%), ЕС (25%).

Эмигрировать хотел бы каждый шестой молодой россиянин

Только треть опрошенных видит РФ европейской страной. При этом в сравнении с Россией участники опроса дали более высокие оценки странам ЕС по таким показателям, как личная свобода, экономическое благосостояние, права человека, равенство, безопасность, развитие демократии, верховенство права.

"Сильное" стремление надолго уехать из России испытывают 16% молодых россиян. Как отмечают авторы исследования, сильнейшее желание эмигрировать кроме молодежи крупных городов и столицы высказывают респонденты, которые в наибольшей степени не доверяют государственным учреждениям и средствам массовой информации. В то же время почти половина (49%) не собирается покидать страну более чем на полгода, а 26% не исключает возможности в будущем поехать за границу на работу или учебу.

Конфликт в Украине

Вопросы об украинском конфликте показали, что российская молодежь в значительной степени придерживается позиции Кремля. Почти две трети (67%) участников опроса не поддержали бы возвращение Крыма в обмен на отмену санкций, и пятая часть (22%) - согласилась бы. Более половины (55%) - против прекращения военной и экономической помощи "ДНР" и "ЛНР" в обмен на снятие санкций, и только 29% придерживается противоположного мнения.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:31 Поделиться Немецкие СМИ об обнулении президентских сроков в РФ Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3ZF3W Немецкие СМИ об обнулении президентских сроков в России