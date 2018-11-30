 Используют ли немцы сегодня лексикон ″третьего рейха″? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.03.2019

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Культура и стиль жизни

Используют ли немцы сегодня лексикон "третьего рейха"?

Публицист и историк языка рассказал о том, как сегодняшние немцы используют, не отдавая себе в этом отчет, национал-социалистическую лексику.

Министр пропаганды Йозеф Геббельс на трибуне

Министр пропаганды Йозеф Геббельс на трибуне

"Отработанные слова. Когда мы сегодня говорим, как нацисты, а когда нет", - так называется новая книга немецкого публициста и историка языка Маттиаса Хайне (Matthias Heine). "Есть еще много слов, которые мы сегодня используем бездумно, не понимая того, что у них, по крайней мере, отчасти, нацистское прошлое, - утверждает он. - Это слова, которые ввели в немецкий язык или начали активно использовать национал-социалисты".

Партайгеноссе, унтерменьш и деятели культуры

К подобным, нагруженным исторически, выражениям и понятиям Маттиас Хайне относит, например, слово "партайгеноссе" (Parteigenosse). Буквально это означает "товарищ по партии", но пустили его в обращение при Гитлере, когда партия была одна - Национал-социалистическая рабочая партия Германии, НДСАП.

С этой точки зрения представляется весьма пикантным, что не только в бывшей ГДР, в правившей там партии СЕПГ, но, как рассказывает Маттиас Хайне в интервью DW, и среди западногерманских социал-демократов именно так нередко называют соратников по партии.

Пропагандистский плакат третьего рейха 1938-1939 годов

Пропагандистский плакат "третьего рейха" 1938-1939 годов. "Молодежь" - Jugend - тоже было излюбленным понятием национал социалистов

Хайне выбрал для своей книги около 90 слов и выражений немецкого языка, которые входили в вокабулярий "третьего рейха". Среди них есть и совершенно однозначные - такие, например, как "унтерменьш", "расовая чистота", "ариец"... Есть такие, что знакомы и тем людям, для которых родным является не немецкий, а русский язык: "иностранное засилье" (Überfremdung), "трудящиеся" (Gefolgschaft), "деятели культуры" (Kulturschaffende)... А ссылкой на gesundes Volksempfinden (буквально: "здоровое народное восприятие", можно перевести как "народность") и в "третьем рейхе", и в определенные периоды советской истории громили и запрещали художников-авангардистов, композиторов и писателей, не вписывавшихся в предписанные идеологией рамки.

Есть в немецком языке слова, которые нормальный немец сегодня никогда не будет употреблять, потому что у них совершенно определенная национал-социалистическая окраска. Это не только уже упомянутые "унтерменьш" или "расовая чистота", но также, например, Volksgemeinschaft (так в "третьем рейхе" называли единство партии и народа) и Bolschewisten - определенная форма русского слова "большевики". Именно эту форму использовали в своей антисоветской риторике нацисты.  В современном немецком языке говорят только Bolschewiki, что абсолютно нейтрально.

Суп с нехорошим привкусом

Но есть множество слов, о которых даже предположить не можешь, что у них есть национал-социалистическое прошлое. Так, немцы и сегодня с удовольствием едят Eintopf - густой суп, заменяющий и первое, и второе, что-то вроде сборной солянки. Происхождение этого слова очень древнее, но при нацистах оно стало одним из пропагандистских понятий. Когда гитлеровская Германия начала терпеть поражения на фронте, и пришлось затянуть ремни в тылу, нацисты бросили лозунг: "Мы едим айнтопф!" Что было, естественно, хуже, чем полноценный обед, зато патриотично. И, вроде, роптать было не на что.

Контекст

Демонстрация свастики и других нацистских символов в Германии уголовно наказуема. Что конкретно запрещает закон, и в каких случаях делают исключения? (18.08.2018)

80 лет назад национал-социалисты открыли выставку "Дегенеративная музыка". Выставкой дело не ограничилось: композиторов сажали и убивали, исполнение их произведений было запрещено. (22.05.2018)

16 октября 1946 года в Нюрнберге были приведены в исполнение смертные приговоры главным нацистским преступникам. На эшафот их вели 13 ступенек. (16.10.2018)

На съезды НСДАП (Национал-социалистической рабочей партии Германии) в Нюрнберге собиралось до полумиллиона участников и зрителей. (26.08.2009)

Это немецкое блюдо бывает овощным, с колбаской, но чаще всего - с бобовыми. Вашему вниманию рецепт наваристого супа с бараниной и фасолью. (01.12.2018)

Но почему вообще сейчас, когда прошло уже более 70 лет после окончания Второй мировой войны и разгрома "третьего рейха", надо обязательно знать этимологию слов, о "подозрительности" которых большинство даже не догадывается? Кроме того, если говорить о не слишком очевидных случаях, с какой стати нацисты должны еще и сегодня определять, какое значение имеет то или иное слово и понятие?

Особое обращение с Израилем

В интервью радиостанции Deutschlandfunk Маттиас Хайне говорит, что очень хорошо понимает такую аргументацию. Поэтому и в своей книге пишет о большинстве приведенных им понятий, что их, конечно, не запрещено употреблять. "Только, - добавляет он, - надо смотреть, когда, как и в каком контексте вы их употребляете". Есть ситуации, когда эти слова звучат бестактно, оскорбительно, когда они больше чем неуместны, подчеркивает автор книги. И приводит такой пример.

Одна журналистка в прошлом году написала, что надо положить конец "особому обращению" (Sonderbehandlung) с государством Израиль во внешней политике Германии. А это выражение - "особое обращение" - часто использовали национал-социалисты как эвфемизм, как маскировочный термин для обозначения массовых убийств, системы уничтожения в лагерях смерти. И не случайно на журналистку обрушился шквал критики.

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  • Мемориал памяти убитых евреев Европы в Берлине

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    Берлин

    Центральный мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, находится в Берлине недалеко от Рейхстага и Бранденбургских ворот. Он был открыт в 2005 году. В его подземной части расположен документационный центр. Некоторые из документов его экспозиции на русском языке - материалы, собранные после войны во время расследований преступлений, совершенных в "третьем рейхе".

  • Мемориальная доска на Казерненштрассе в Дюссельдорфе

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    "Хрустальная ночь"

    Во время еврейских погромов в так называемую "хрустальную ночь" 9-10 ноября 1938 года на территории нацистcкой Германии и в некоторых частях Австрии было разрушено более 1400 синагог и молельных домов. Одна из синагог находилась на улице Казерненштрассе в Дюссельдорфе. После войны здесь и во многих других таких местах были установлены памятники или мемориальные доски.

  • Ворота в концентрационный лагерь Дахау

    Места памяти в Германии

    Дахау

    В концентрационном лагере Дахау погибли 41500 человек. Он был создан в 1933 году под Мюнхеном для политических заключенных. Позже в Дахау стали отправлять евреев, гомосексуалов, Свидетелей Иеговы и представителей других групп, преследовавшихся нацистами. Все остальные концентрационные лагеря "третьего рейха" были организованы по его образцу.

  • Крематорий в Бухенвальде

    Места памяти в Германии

    Бухенвальд

    Один из крупнейших лагерей находился в Тюрингии близ Веймара. С 1937 по 1945 годы в Бухенвальде было заключено около 250 тысяч человек. 56 тысяч узников погибло. Среди них было также несколько сотен дезертиров и отказавшихся служить в вермахте. После войны их еще долго продолжали считать в Германии "предателями" и "трусами", а первый памятный камень установили в Бухенвальде лишь в 2001 году.

  • Памятник рома и синти в Бухенвальде

    Места памяти в Германии

    Геноцид цыган

    Этот памятник, установленный в Бухенвальде в 1995 году на территории бывшего блока № 14, посвящен погибшим здесь цыганам - европейским рома и синти. На камнях выбиты названия всех лагерей "третьего рейха", в которые их отправляли. Общее число жертв геноцида цыган в Европе до сих пор неизвестно. Согласно разным данным, оно может составлять от 150 тысяч до 500 тысяч человек.

  • Памятник в Лангенштайн-Цвиберге

    Места памяти в Германии

    Лагерь смерти Лангенштайн-Цвиберге

    У Бухенвальда было более 60 так называемых внешних лагерей. Один из них - "Малахит" в Лангенштайн-Цвиберге под Хальберштадтом. Его узники строили подземный завод для "Юнкерса". Две тысячи заключенных погибли от болезней и истощения, стали жертвами пыток и казней. Еще 2500 скончались или были убиты во время марша смерти, когда лагерь эвакуировали из-за приближения фронта.

  • Концентрационный лагерь Дора-Миттельбау

    Места памяти в Германии

    Дора-Миттельбау

    Еще один внешний лагерь Бухенвальда был образован в 1943 году близ города Нордхаузен в Тюрингии для организация производства на подземном заводе ''Миттельверк'', где собрались ракеты V-2 и другое вооружение. За полтора года через лагерь Дора-Миттельбау прошло 60 тысяч человек. Большую часть составили узники из Советского Союза, Польши и Франции. Каждый третий из них погиб.

  • Памятник сестрам Франк в Берген-Бельзене

    Места памяти в Германии

    Берген-Бельзен

    Мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Всего в этом лагере погибло около 50 тысяч человек, среди них 20 тысяч военнопленных. В апреле 1945 года здесь умерла 15-летняя Анна Франк - автор знаменитого дневника, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира.

  • Ворот в Заксенхаузен с надписью Arbeit macht frei

    Места памяти в Германии

    Заксенхаузен

    "Работа делает свободным" - эта вывеска на немецком языке над воротами концлагеря Заксенхаузен в Бранденбурге стала нарицательной. Всего в этом лагере было убито или погибло свыше 100 тысяч человек, в том числе от 13 до 18 тысяч советских военнопленных. Среди них - старший сын Сталина Яков Джугашвили. Национальный мемориал, учрежденный правительством ГДР, был открыт здесь в 1961 году.

  • Документационный центр во Флоссенбюрге

    Места памяти в Германии

    Флоссенбюрг

    "Я слышал о Дахау и Освенциме, но никогда еще о Флоссенбюрге" - такая цитата встречает посетителей в бывшем концлагере на территории Баварии. В этом лагере скончалось 30 тысяч человек. Его узником был известный немецкий пастор, теолог и участник заговора против Гитлера Дитрих Бонхёффер, а среди советских военнопленных - отец бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрей.

  • Барак № 13 в районе Шёневайде

    Места памяти в Германии

    Барак № 13

    В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.

  • Мемориальный комплекс в Равенсбрюке

    Места памяти в Германии

    Равенсбрюк

    Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.

  • Один из Бараков Сименса

    Места памяти в Германии

    "Бараки Сименса" в Равенсбрюке

    Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.

  • Фабрика Topf & Söhne в Эрфурте

    Места памяти в Германии

    Печи для Освенцима

    Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.

  • Один из ''камней преткновения'' в Гамбурге

    Места памяти в Германии

    ''Камни преткновения''

    Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.

  • Надпись на русском языке в подвале EL-DE-Haus

    Места памяти в Германии

    Гестапо

    Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.

  • Мемориал гомосексуалам - жертвам нацизма в Берлине

    Места памяти в Германии

    Гомосексуалы

    С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).

  • Памятник в Плётцензее

    Места памяти в Германии

    Противники режима

    Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.

  • ''Серый автобус'' в Кельне

    Места памяти в Германии

    Серые автобусы

    "Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.

  • Графенек

    Места памяти в Германии

    Замок Графенек

    Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.

  • Газовая камера в Зонненштайне

    Места памяти в Германии

    Зонненштайн

    Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.

  • Хадамарский процесс во Франкфурте-на-Майне

    Места памяти в Германии

    Преступники

    Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.

  • Памятник жертвам нацизма в городе Шверте

    Места памяти в Германии

    Логистика Холокоста

    В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

Места памяти в Германии

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году был освобожден Освенцим. (26.01.2015)  

Ссылки в интернете

Партайгеноссе и другие товарищи

Фольксгемайншафт

Аудио- и видеофайлы по теме

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма  

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера  

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