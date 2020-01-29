Испанцы добиваются открытия филиала Эрмитажа в Мадриде

Мэрия столицы Испании незамедлительно вступит в переговоры с руководством российского музея "Государственный Эрмитаж" и коллегами из мэрии Санкт-Петербурга о возможном размещении филиала петербургского музея в Мадриде. Об этом сообщила в среду, 29 января, испанская газета АВС.

Идея пригласить к себе филиал всемирно известного музея возникла в Мадриде после отказа Барселоны от аналогичного проекта.

Эрмитаж в Испании: Мадрид вместо Барселоны

В департаменте культуры Мадрида DW подтвердили намерение рассмотреть с россиянами проект строительства филиала, полагая, что он может представлять "огромный культурный интерес" для испанцев. "Для нас осуществление подобного проекта - большая честь и большая ответственность", - заявили в мэрии, добавив, что испанская столица "всегда открыта для искусства".

Соглашение об открытии филиала Эрмитажа в Барселоне было подписано еще в 2012 году. Однако барселонская мэрия до недавнего времени затягивала выдачу разрешения на его строительство. Так что директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил минувшей осенью, что для своего филиала музей "может подыскать другой город".

В середине января 2020 года Барселона совсем отказалась от проекта. АВС полагает, что на это решение повлияли каталонские националисты. Они не раз высказывались против филиала, заявляя, что в Барселоне следует пропагандировать "великое каталонское искусство", а не иностранное.

Пример Малаги

В случае осуществления проекта Эрмитаж станет вторым российским музеем в Испании. Первый - филиал питерского Русского музея - был открыт в Малаге в 2015 году. С тех пор его посетили сотни тысяч испанцев и иностранцев.

Мадрид знаменит тремя картинными галереями - музеем Прадо, музеем современного искусства имени королевы Софии и частным собранием Тиссена-Борнемисы.

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