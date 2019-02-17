 Испанский суд временно отменил решение о перезахоронении Франко | Новости из Германии о Европе | DW | 04.06.2019

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Европа

Испанский суд временно отменил решение о перезахоронении Франко

Верховный cуд Испании отменил решение правительства страны о перезахоронении бывшего диктатора Франсиско Франко, намеченное на 10 июня. Однако вернется к рассмотрению этого же вопроса осенью 2019 года.

Пантеон жертв гражданской войны 1930-х годов, фото из архива

Пантеон жертв гражданской войны 1930-х годов, фото из архива

Отдел по административным спорам Верховного суда (ВС) Испании во вторник, 4 июня, отменил решение совета министров страны о перезахоронении генерала Франсиско Франко, назначенном на 10 июня. Тем самым суд временно удовлетворил иск семи внуков Франко и ряда общественных организаций, выступающих против перезахоронения.

Дата эксгумации останков из в так называемой Долине павших была установлена правительством в марте 2019 года. Суд посчитал подобное решение поспешным, хотя власти инициировали перезахоронение еще в июне 2018 года, а потом неоднократно переносили его сроки. Между тем нынешнее постановление ВС тоже не окончательное. Суд намерен осенью текущего года вернуться к вопросу о перезахоронении.

Чего добиваются сторонники и противникиэксгумации

Правительство, представленное Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), полагает, что бывший диктатор не имеет права на почетное место в пантеоне, где покоятся около 34 тысяч жертв гражданской войны.

Контекст

После многолетних споров власти Испании решили перезахоронить останки экс-диктатора Франсиско Франко. Однако закон дает родственникам покойного возможность этому помешать. (24.08.2018)

Мэрия Мадрида решила переименовать улицы, названные в честь деятелей режима Франко. Эта мера вызвала полемику в обществе. DW разбиралась в причинах споров. (10.05.2017)

Правительство Испании поддержало перенос из мемориального комплекса останков диктатора Франсиско Франко. Мавзолей станет местом примирения, полагает зампредседателя испанского правительства. (19.06.2018)

Власти предлагают перезахоронить Франко в часовне кладбища мадридского пригорода Эль-Пардо, где уже покоится его супруга.

Однако внуки Франсиско Франко - против, как они выражаются, "профанации могилы". Во-первых, он был похоронен 43 года назад в пантеоне не по своей воле, а по инициативе короля Хуана Карлоса I, считающегося отцом испанской демократии. Во-вторых, часовня в Эль-Пардо, в отличие от Долины павших, не охраняется и может подвергнуться нападению вандалов, что в Испании случается нередко. Кроме того, часовня не принадлежит семье Франко и находящиеся в ней могилы могут быть ликвидированы без согласия потомков усопших.

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    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


  

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