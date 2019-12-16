 Испанский клуб оштрафован из-за оскорблений фанатов в адрес украинца Зозули | Новости из Германии о Европе | DW | 27.12.2019

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Европа

Испанский клуб оштрафован из-за оскорблений фанатов в адрес украинца Зозули

Испанская команда "Райо Вальекано" заплатит штраф из-за оскорбления игрока команды-соперника Романа Зозули. Украинского футболиста фанаты называли "нацистом".

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Футбольный матч второго по силе испанского дивизиона между командами "Райо Вальекано" (Мадрид) и "Альбасете" из одноименного города, прерванный из-за инцидента с украинским нападающим  "Альбасете" Романом Зозулей, будет доигран при пустых трибунах. Такое решение в пятницу, 27 декабря, вынесла Королевская испанская футбольная федерация (RFEF). Кроме того, "Райо" оштрафован на 18 тысяч евро, а на ближайшие две игры фанатский сектор команды будет закрыт.

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Инцидент произошел во время матча 15 декабря. Фанаты "Райо Вальекано" называли 30-летнего Зозулю "нацистом". В первом тайма встречи судья остановил матч из-за оскорблений, но в итоге тайм был доигран. Однако после перерыва футболисты "Альбасете" отказались выходить на поле. Они также отказывались покидать раздевалку, пока все фанаты не уйдут со стадиона из-за опасений за безопасность своего нападающего.

В 2017 году Зозуля подписал контракт с "Райо Вальекане", однако фанаты восприняли новость крайне негативно из-за его якобы нацистских взглядов. Такой вывод фанаты сделали из-за поддержки Зозулей украинской армии в конфликте на востоке Украины, в соцсетях появлялись фотографии футболиста с автоматом. Трансфер в мадридский клуб в итоге был отменен.  Сам Зозуля отверг обвинения, заявив, что не имеет связей с военизированными группировками и нацистскими организациям, а занимается волонтерством для украинской армии.

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    Автор: Ута Штайнвер


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