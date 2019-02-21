 Испания сможет возвращать в Марокко спасенных в море мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 21.02.2019

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Европа

Испания сможет возвращать в Марокко спасенных в море мигрантов

Мадрид и Рабат договорились о возвращении в Марокко спасенных нелегальных мигрантов, потерпевших бедствие в Средиземном море. В 2018 году ЕС предоставил Марокко 140 млн евро для борьбы с нелегальной иммиграцией.

Лодка с мигрантами в Средиземном море

Лодка с мигрантами в Средиземном море

Власти Марокко согласились принимать у себя иммигрантов, спасенных у берегов этой страны судами Испании, сообщает в четверг, 21 февраля, мадридская газета El Pais со ссылкой на правительственные источники. По ее данным, речь идет о выходцах из Северной, Западной и Центральной Африки, которые через Марокко пытаются попасть в Европу.

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До сих пор эти лица, отправляющиеся в море, как правило, на перегруженных ветхих лодках, запрашивали помощь испанской службы спасения сразу же после отправления - еще в зоне ответственности Королевской береговой охраны Марокко. Испанцы доставляли спасенных к себе, поскольку марокканцы их не принимали. Оказавшись в Испании, нелегалы затем направлялись во Францию, Германию и другие страны северной Европы. 

Спасенных будут доставлять в ближайший марокканский порт

Отныне, по данным El Pais, Испания по-прежнему будет оказывать помощь в зоне ответственности Марокко, но при этом будут присутствовать марокканские пограничники, а спасенных доставят в ближайший марокканский порт для последующей репатриации в африканские страны, откуда они прибыли.

Газета напоминает, что Евросоюз предоставил Марокко в 2018 году 140 миллионов евро для борьбы с нелегальной иммиграцией. На эти деньги, в частности, приобретаются катера для взаимодействия со службой спасения Испании.

El Pais утверждает, что договоренность с Марокко соответствует международному праву, по которому спасенные на море лица должны доставляться в ближайший порт. Тем не менее, издание предсказывает волну протестов испанских левых радикалов, выступающих за право африканцев свободно мигрировать в Европу. В 2018 году в Испанию прибыли по морю 64 тысячи выходцев из Африки. 

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    Автор: Нермин Исмаил


 

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