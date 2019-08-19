 Испания предложила направить судно с мигрантами на Балеарские острова | Новости из Германии о Европе | DW | 19.08.2019

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Европа

Испания предложила направить судно с мигрантами на Балеарские острова

Судно НПО Proactiva Open Arms со 107 мигрантами, спасенными в Средиземном море, пять дней стоит у Лампедузы, но власти Италии не разрешают ему войти в порт.

Судно гуманитарной организации Open Arms у побережья итальянского острова Лампедуза

Судно гуманитарной организации Open Arms у побережья итальянского острова Лампедуза

Правительство Испании в понедельник, 19 августа, предложило доставить мигрантов, находящихся на борту судна НПО Open Arms, в один из портов на Балеарских островах - Менорке или Мальорке. Днем ранее испанские власти предлагали судну направиться в порт Альхесирас в Андалузии, но представитель испанской НПО Proаctiva Open Arms отклонил это предложение, заявив, что люди на борту сильно истощены и им будет очень тяжело перенести пятидневный переход при неблагоприятных погодных условиях.

Контекст

Экипаж спасательного судна Open Arms отверг предложение Мадрида высадить беженцев в Испании. Причиной этого решения стало критическое состояние находящихся на борту людей, а также большая отдаленность порта. (19.08.2019)

Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес назвал "непостижимой" позицию властей Италии, запретивших судну пристать. (18.08.2019)

В ответ на новую инициативу Мадрида представитель гуманитарной организации потребовал от европейских стран предоставить "необходимые средства". По его словам, от маленькой НПО ожидают, что после 18 дней ожидания она организует трехдневную поездку более чем с сотней истощенных людей на борту.  Он потребовал предоставить другое судно, на котором мигрантов доставили бы в Испанию. В свою очередь министр транспорта Италии Данило Тонинелли вечером 18 августа предложил НПО отправить в Испанию судно Open Arms с мигрантами в сопровождении корабля береговой охраны Италии, который обеспечил бы необходимую "техническую поддержку".

Судно Open Arms со 107 мигрантами на борту уже пятый день стоит неподалеку от итальянского острова Лампедуза. Власти Италии не разрешают ему заходить в порт. Расстояние от Лампедузы до Альхесираса составляет около 1800 километров, до Балеарских островов – около 1000 километров. Ранее итальянцы разрешили сойти на берег с Open Arms  27 несовершеннолетним мигрантам, находившимся без сопровождения взрослых. Open Arms около трех недель назад подобрало в Средиземном море мигрантов, которые на резиновых лодках пытались добраться из Ливии в Европу. 

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    Автор: Патрик Гроссе


 

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