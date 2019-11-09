 Испания запросила у Австрии выдать российского чиновника | Новости из Германии о Европе | DW | 09.11.2019

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Европа

Испания запросила у Австрии выдать российского чиновника

Испанский суд потребовал от Австрии выдать ему бывшего российского чиновника Бориса Мазо, обвиняемого в отмывании не менее 4 миллионов евро.

Полицейский автомобиль в Испании

Следственный суд города Марбелья, юг Испании, потребовал от Австрии в субботу, 9 ноября, незамедлительно выдать бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры России Бориса Мазо. Он был арестован накануне в Вене в ходе совместной испано-австрийской полицейской операции под кодовым названием Hammer.

Покупка дома в Марбелье

Контекст

Испания, которая еще недавно считалась идеальным местом для отмывания российских денег, стала жестко преследовать подобные деяния. DW о том, как и почему это произошло. (25.08.2016)

Каждый год из Испании высылают от 15 до 20 граждан России, которых разыскивают на родине. DW выясняла, в каких случаях испанские власти удовлетворяют российские запросы на экстрадицию, а в каких - нет. (26.08.2019)

В соответствии с сообщением, распространенным пресс-службой Национальной полиции Испании, Мазо подозревается в отмывании не менее 4 миллионов евро путем приобретения, через подставную фирму, в Марбелье в 2015 году эксклюзивного коттеджа. Деньги поступили в Испанию со швейцарского счета россиянина. Следователи полагают, что речь идет о средствах, похищенных чиновником из бюджета Минкульта РФ.

Одновременно в Марбелье были арестованы бывшая жена и сын чиновника, а также его испанский адвокат. На них заведено дело о соучастии в отмывании - на основании статьи 301 пункта 4 Уголовного кодекса Испании. Все трое отпущены до суда на свободу под обещание регулярно являться в полицию и не покидать пределы Испании.

Тайник с ценностями в марбельском доме Мазо

Между тем полиция распространила видео, в котором показано вскрытие в марбельском доме Мазо тайника с ценностями. Суд наложил арест на коттедж чиновника, автомобиль, оцениваемый в 100 тысяч евро, ювелирные изделия и банковский счет, на котором имелось 160 тысяч евро.  

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  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

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  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

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    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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