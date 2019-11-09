Испания запросила у Австрии выдать российского чиновника

Следственный суд города Марбелья, юг Испании, потребовал от Австрии в субботу, 9 ноября, незамедлительно выдать бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры России Бориса Мазо. Он был арестован накануне в Вене в ходе совместной испано-австрийской полицейской операции под кодовым названием Hammer.

Покупка дома в Марбелье

В соответствии с сообщением, распространенным пресс-службой Национальной полиции Испании, Мазо подозревается в отмывании не менее 4 миллионов евро путем приобретения, через подставную фирму, в Марбелье в 2015 году эксклюзивного коттеджа. Деньги поступили в Испанию со швейцарского счета россиянина. Следователи полагают, что речь идет о средствах, похищенных чиновником из бюджета Минкульта РФ.

Одновременно в Марбелье были арестованы бывшая жена и сын чиновника, а также его испанский адвокат. На них заведено дело о соучастии в отмывании - на основании статьи 301 пункта 4 Уголовного кодекса Испании. Все трое отпущены до суда на свободу под обещание регулярно являться в полицию и не покидать пределы Испании.

Тайник с ценностями в марбельском доме Мазо

Между тем полиция распространила видео, в котором показано вскрытие в марбельском доме Мазо тайника с ценностями. Суд наложил арест на коттедж чиновника, автомобиль, оцениваемый в 100 тысяч евро, ювелирные изделия и банковский счет, на котором имелось 160 тысяч евро.

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