"Исламское государство" разгромлено, но не исчезло

О том, что Соединенные Штаты разгромили "Исламское государство", президент США Дональд Трамп заявил еще в 2018 году. Сразу после этого он отдал приказ о выводе американских военнослужащих из Сирии. А недавно, выступая перед журналистами во Флориде, Трамп рассказал, что группировка ИГ была "разгромлена на 100%".

В подтверждение своих слов хозяин Белого дома показал журналистам две географические карты Сирии. На первой красным пунктиром были отмечены области, захваченные боевиками на момент его избрания президентом США, а на второй эти линии были стерты, что, очевидно, должно свидетельствовать о полном разгроме ИГ.

ИГ больше нет, но террористы остались

Бенте Шеллер (Bente Scheller), глава регионального представительства Фонда имени Генриха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung) в Бейруте указывает, что хотя большая часть Сирии освобождена от террористов, боевики ИГ все еще остаются на территории государства: "Сейчас только несколько тысяч боевиков находятся в плену у сирийских курдов, но это небольшая цифра по сравнению с тем, сколько всего членов ИГ воевало в Сирии".

Странам Запада следует принять меры против радикализации родственников боевиков, чтобы сократить социальную базу для террористов

Эксперт украинского института будущего Илия Куса соглашается, что как военная структура ИГ больше не существует. "Теперь ИГ трансформировалось в классическую террористическую организацию, ведущую партизанскую войну из подполья. В соседнем Ираке "Исламское государство" уже превратилось в рассредоточенную подпольную сеть, и в Сирии может произойти то же самое".

По его словам, на территории Сирии все еще остались небольшие территории, на которых орудуют рассеянные банды террористов из ИГ. В частности, это пустынные земли на юго-востоке провинции Хомс неподалеку от города Ас-Сухна, соединяющей старинный город Пальмира со "столицей" восточной Сирии - городом Дейр-аз-Зор. Этот анклав возник после масштабной наступательной операции сирийской армии "Великий рассвет", которая освободила большую часть восточной и центральной Сирии от террористов ИГ. Кроме того, многочисленные ячейки боевиков ИГ существуют в подполье в провинциях Алеппо, Идлиб, Дейр-аз-Зор, Хомс и Дараа.

Идеология ИГ не умерла и может возродиться

Бенте Шеллер отмечает безусловную важность физического уничтожения "Исламского государства" - ведь террористическая группировка позиционировала себя именно как государство. По ее мнению, "с отсутствием территории, которую контролируют боевики, теряется и "миф" об ИГ, и привлекательность организации в идеологическом плане".

Соглашение президентов Ирана, России и Турции о разделе влияния в Сирии во многом определит будущее этой страны

Однако физическое уничтожение "Исламского государства" еще не означает, что террористическая группировка побеждена. Илия Куса полагает, что пока еще рано говорить об исчезновении идеологической платформы ИГ: идеи, которые террористы активно пропагандировали через соцсети и СМИ, все еще витают в воздухе и могут создать реальные проблемы в ближайшем будущем. Эксперт считает, что "если идеология ИГ не будет побеждена, то именно на ее основе террористическая группировка может снова возродиться - в случае, если в Ираке или Сирии возникнет нестабильная политическая обстановка или вспыхнет новый социально-экономический кризис".

В этой связи важно, говорит Куса, чтобы политика западных стран была бы направлена против возрождения ИГ. Прежде всего европейским государствам следует способствовать нормализации обстановки на Ближнем Востоке, принять меры против радикализации родственников боевиков и найти средства на систему образования для населения, чтобы уменьшить социальную базу для террористов.

Куса отмечает, что немало террористических ячеек уже возникло в других регионах и странах: "с началом падения "халифата" в 2017 году многие террористы переместились в другие, более "перспективные" и политически нестабильные государства, где ИГ имеет шансы на возрождение - это страны Юго-Восточной Азии, Афганистан, Ливия, Йемен, Мали". А тысячи пленных боевиков и члены их семей, находящиеся в ужасных условиях в лагерях для беженцев на северо-востоке Сирии и на западе Ирака, могут при определенных обстоятельствах стать новой социальной базой для реванша ИГ.

Что ждет Сирию после уничтожения ИГ

Освобождение большей части территории Сирии от ИГ еще не означает, что в страну наконец-таки придет мир. Бенте Шеллер напоминает, что основной конфликт в Сирии заключается в противостоянии между государственным режимом и сирийской оппозицией, и поэтому уничтожение ИГ само по себе не завершит войну в стране.

Вместе с тем, "ликвидация присутствия террористов ИГ на большей части Сирии может переключить внимание на другие процессы, от которых зависит исход 8-летнего конфликта", говорит Илия Куса. Важную часть этих процессов, по мнению эксперта, составляет борьба за геополитическое влияние в Сирии между Россией, Турцией и Ираном, а также судьба сирийских курдов, особенно после вывода американских войск из Сирии.

Политическое будущее Сирии, в свою очередь, должна определить Сирийская конституционная комиссия, состоящая из сирийского правительства, оппозиции и представителей ООН. Она должна написать новую конституцию для Сирии, в которой будет обозначена судьба президента Башара Асада, положение сирийских курдов и порядок проведения новых выборов. По мнению Кусы, вокруг этого документа "политические сражения будут не менее яростными, чем бои на земле".

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