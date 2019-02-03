Искусственный разум: Германия готовит к будущему

2019 год в немецкой науке объявлен годом искусственного интеллекта (ИИ). Германия планирует выйти в лидеры в области искуственного интеллекта и обогнать США и Китай, привлекая ведущих мировых специалистов. DW разобралась, какие возможности есть в этой стране у студентов, интересующихся интеллектуальными системами. Сейчас в области искусственного интеллекта основные разработки ведутся в машинном обучении, машинном зрении и робототехнике. Все эти технологии можно освоить в немецких вузах.

Нейронная сеть защитит от гусей

Сармед Хусаин (Sarmed Hussain) - физик, но одна из задач, над которой он работает в Боннском университете, напрямую связана с искусственным интеллектом. Он разрабатывает прибор на основе нейронной сети для защиты мест гнездования сапсанов от нильских гусей.

Нильские гуси - это вид утиных, прилетевших из Африки. В Европе у них нет естественных конкурентов

Прототип уже два года успешно охраняет от "захватчиков" башню церкви Святого Духа в Гейдельберге: когда машина на основе ИИ "видит" на камере незваного гостя, она запускает запись шумов, которые отпугивают птицу. Но в храме используется обычный компьютер, а Сармед Хусаин сейчас адаптирует программу для Raspberry Pi - одноплатного компьютера размером с кредитную карту. Добавить к нему батареи - и прибор сможет работать даже в чистом поле. "Нильские гуси являются проблемой и для сельского хозяйства, они загрязняют прогулочные дорожки и открытые бассейны. Это довольно агрессивные птицы, которые не боятся людей", - отмечает молодой ученый в интервью DW. Когда прибор на основе ИИ будет готов, любой желающий сможет ознакомиться с его описанием в базе данных Немецкого общества защиты животных.

По словам Сармеда Хусаина, умение работать над искусственной интеллектом - необходимый навык для современного ученого и инженера. И поэтому он рад, что смогосвоить его в университете в рамках своей научной работы.

Но вузы Германии предоставляют возможность изучить ИИ и как основную специализацию. Для этого нужно искать подраздел информатики Data Science (наука о данных). Бакалавров в этом сфере готовят, например, университеты Марбурга, Гёттингена, Кельна иШтутгарта. Магистерские программы предлагают в Мюнхене, Дармштадте, Потсдаме и Хемнице.

Искусственный интеллект будет обучать медсестер

При некоторых университетах уже созданы отдельные институты искусственного интеллекта. Например, такой функционирует в Высшей школе Равенсбург-Вайнгартен. Сейчас ученые под руководством профессора Вольфганга Эртеля (Wolfgang Ertel) ведут сразу шесть разработок на основе ИИ.

Через видеокамеру искусственный интеллект в реальном времени будет оценивать движения учащихся и поправлять их

Один из проектов под названием Ertrag - тренажер для медицинского персонала. Медсестрам важно еще во время обучения освоить движения, которые снизят для них риск надорвать спину во время перекладывания и транспортировки больных. Планируется, что тренировки будет проводить машина.

"Компьютер будет строить на основе видео модель скелета учащегося и потом с помощью искусственного интеллекта распознавать, были ли движения правильными, - объясняет DW профессор Эртель. - Программа будет давать советы в режиме реального времени". Такая система в будущем сможет учить не только медсестер, но и людей, которые дома ухаживают за больными родственниками. Другая область применения - спорт и танцы, где правильные движения тоже очень важны.

По информации платформы Lernende Systeme, которая была создана по инициативе министерства образования ФРГ, в данный момент немецкие университеты и научные центры ведут более 160 проектов с использованием ИИ.

Долина искусственного интеллекта

Для выпускников вузов с магистерской степенью Германия предоставляет возможность пройти обучение в аспирантуре (PhD) и защитить диссертацию по тематике искусственного интеллекта. Одну из таких программ с 2017 года предлагает Международная исследовательская школа интеллектуальных систем IMPRS-IS при Институте интеллектуальных систем Общества имени Макса Планка.

При приеме сюда иностранные ученые имеют особый приоритет - планируется, что они составят 70 процентов выпускников школы. "Сейчас у нас большой поток заявок на участие в программе, - рассказывает Линда Берингер (Linda Behringer), пресс-секретарь Института интеллектуальных систем. - Но мы внимательно изучим резюме и мотивационные письма всех кандидатов". Ограничений по специальностям нет. Среди ее студентов есть биологи, математики, программисты, специалисты в нейрологии и бионике.

Особенность этой Школы в том, что она входит в самое крупное объединение в Европе, которое занимается машинным интеллектом - Cyber Valley . "Кибер-долина" в Баден-Вюртемберге - это глобальный проект немецкого правительства по выходу в лидеры в области ИИ. Его партнерами являются такие гиганты, как BMW, Daimler, Porsche, Bosch и Amazon.

Аспиранты смогут перенять опыт у ведущих ученых - сейчас в Cyber Valley работает восемь исследовательских групп из университетов Штутгарта и Тюбингена, а также Института интеллектуальных систем Общества имени Макса Планка. Одни занимаются фундаментальной наукой - создают электронную копию мозга млекопитающих. Другие решают прикладные задачи: например, изучают отношение больных анорексией к своему телу, моделируя с помощью искусственного интеллекта "потолстевшие" или "похудевшие" 3D-копии исследуемых людей.

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