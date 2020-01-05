 Иран просит ООН рассмотреть вопрос об убийстве генерала Сулеймани | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.01.2020

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Мир

Иран просит ООН рассмотреть вопрос об убийстве генерала Сулеймани

Если Трамп осуществит свои угрозы об ударах по Ирану, то это будет военным преступлением, заявляет иранский МИД. Министерство выразило решительный протест Вашингтону.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Муави

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Муави

МИД Ирана "уже инициировал политические, правовые и международные меры"  из-за убийства США иранского генерала Касима Сулеймани. Об этом заявил в воскресенье, 5 января, представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Муави. По его словам, меры приняты, в том числе, на уровне ООН и Совета Безопасности. В частности, Иран выступил с инициативой о вынесении вопроса об убийстве Сулеймани на рассмотрение Совбеза.

Контекст

Президент США заявил о готовности ответить на потенциальную атаку Ирана из-за убийства генерала Сулеймани ударом по 52 целям, представляющих ценность для исламской республики. (05.01.2020)

На западе Ирана к траурной церемонии по случаю гибели командующего "Аль-Кудс" Касема Сулеймани присоединились десятки тысяч человек. Похороны генерала состоятся 7 января. (05.01.2020)

В тот же день МИД Ирана вызвал посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, чья страна представляет там интересы США. Лейтнеру в министерстве выразили решительный протест после угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Трамп ранее заявил о готовности нанести удары по 52 объектам в Иране, некоторые из которых важны для культуры, если Тегеран проведет атаки против США. Нападение на культурные объекты - это военное преступление, сказал в ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Останки генерала Сулеймани доставлены в Иран. Тысячи человек в иранских городах Ахваз и Машад приняли участие в траурных процессиях в память о генерале, еще несколько памятных мероприятий запланированы в ряде других городов, в том числе в Тегеране. 

Генерал Касим Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана. Его убили по указанию Трампа в ночь на 3 января - США нанесли ракетный удар по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада.

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    Автор: Наталья Позднякова


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