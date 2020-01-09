 Иран отказался сотрудничать с США в условиях санкций | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.01.2020

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Мир

Иран отказался сотрудничать с США в условиях санкций

Призыв президента Трампа о сотрудничестве не заслуживает доверия, заявил постпред Ирана в ООН. Глава МИД ФРГ Мас, однако, констатирует разрядку напряженности в конфликте между США и Ираном.

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи

Иран отверг призыв президента США Дональда Трампа о сотрудничестве. Предложение Трампа не заслуживает доверия на фоне заявления американского президента об ужесточении санкций в отношении Тегерана, завил постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи в четверг, 9 января.

Раванчи также сказал, что Вашингтон "инициировал новую волну эскалации и вражды с Ираном", прицельно убив 3 января одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Это стало первой официальной реакцией Тегерана на заявление Трампа, последовавшее после иранского ракетного обстрела двух баз США в Ираке.

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Хайко Мас позитивно оценивает развитие событий

Между тем министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас констатировал разрядку напряженности в конфликте между США и Ираном. "В любом случае, ситуация значительно разрядилась за последние часы", - сказал он в интервью немецкой медиакомпании ARD 9 января.

Мас сделал это заявление после того, как в ночь на 9 января правительственный квартал в Багдаде - так называемая "Зеленая зона" - вновь подвергся обстрелу. На территории зоны, где расположено и посольство США, разорвались две самодельные ракеты. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

В интервью ARD Хайко Мас выразил сомнение в том, что эти ракеты были выпущены Ираном. Речь идет не о действиях государства, в регионе действует "много независимых группировок", пояснил политик, представляющий социал-демократическую партию.

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    Автор: Наталья Позднякова


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