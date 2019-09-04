 Иран освободил британский танкер Stena Impero | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.09.2019

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Мир

Иран освободил британский танкер Stena Impero

Британский танкер Stena Impero был задержан Ираном по обвинению в нарушении морского права. В Лондоне предполагали, что задержание танкера было ответом на подобный инцидент с иранским кораблем близ Гибралтара.

Британский нефтяной танкер Stena Impero (август 2019 г.)

Британский нефтяной танкер Stena Impero (август 2019 г.)

Британский нефтяной танкер Stena Impero, арестованный Ираном в Ормузском проливе в середины июля, в пятницу, 27 сентября, был освобожден и снялся с якоря. Судно было задержано Иранской революционной гвардией по обвинению в нарушении морского права в Персидском заливе. После двухмесячных судебных расследований экипажу Stena Impero было разрешено покинуть порт Бендер-Аббас на юге Ирана.

Контекст

Главы МИД трех стран напомнили, что право на свободный транзитный проход через Ормузский пролив представляет собой "наивысший приоритет" для европейских государств. (22.07.2019)

США ищут союзников для антииранской коалиции в целях защиты морских путей экспорта нефти. Кто из стран Персидского залива поддержит Вашингтон, и не приведет ли это к войне с Ираном? (12.07.2019)

Правительство Великобритании предполагает, что задержание Stena Impero стало ответной реакцией на похожий случай в Гибралтаре. Там в начале июля был остановлен иранский танкер Adrian Darya-1, который, предположительно, перевозил нефть в Сирию, что нарушает санкции ЕС. Сведения о танкере британские спецслужбы получили от США. В Тегеране тогда заявили о "пиратстве" и пригрозили последствиями. Adrian Darya-1 был освобожден в середине августа. При этом в Лондоне категорически отвергли, что освобождение обоих танкеров было частью единой сделки.

Ормузский пролив, связывающий Персидский залив с Индийским океаном, является одним из важнейших морских маршрутов в мире. Через него проходит большая часть мирового экспорта нефти. В последние месяцы в регионе обострилась обстановка, а коммерческое судоходство было вовлечено в конфликт между США и Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани представил на Генеральной ассамблее ООН собственный план "Коалиция надежды" для Ормузского пролива. С помощью инициативы Иран намерен обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе вместе с другими арабскими государствами и без участия других иностранных держав.

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    Автор: Наталья Позднякова


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