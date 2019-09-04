Иран освободил британский танкер Stena Impero

Британский нефтяной танкер Stena Impero, арестованный Ираном в Ормузском проливе в середины июля, в пятницу, 27 сентября, был освобожден и снялся с якоря. Судно было задержано Иранской революционной гвардией по обвинению в нарушении морского права в Персидском заливе. После двухмесячных судебных расследований экипажу Stena Impero было разрешено покинуть порт Бендер-Аббас на юге Ирана.

Правительство Великобритании предполагает, что задержание Stena Impero стало ответной реакцией на похожий случай в Гибралтаре. Там в начале июля был остановлен иранский танкер Adrian Darya-1, который, предположительно, перевозил нефть в Сирию, что нарушает санкции ЕС. Сведения о танкере британские спецслужбы получили от США. В Тегеране тогда заявили о "пиратстве" и пригрозили последствиями. Adrian Darya-1 был освобожден в середине августа. При этом в Лондоне категорически отвергли, что освобождение обоих танкеров было частью единой сделки.

Ормузский пролив, связывающий Персидский залив с Индийским океаном, является одним из важнейших морских маршрутов в мире. Через него проходит большая часть мирового экспорта нефти. В последние месяцы в регионе обострилась обстановка, а коммерческое судоходство было вовлечено в конфликт между США и Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани представил на Генеральной ассамблее ООН собственный план "Коалиция надежды" для Ормузского пролива. С помощью инициативы Иран намерен обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе вместе с другими арабскими государствами и без участия других иностранных держав.

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