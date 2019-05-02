 Иран намерен сократить свои обязательства по ядерной сделке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.05.2019

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Мир

Иран намерен сократить свои обязательства по ядерной сделке

Тегеран не будет выходить из ядерной сделки, но хочет сократить свои обязательства. Франция сообщила, что Европа может вновь ввести санкции против Ирана.

Флаг Ирана

Флаг Ирана

Иран не намерен полностью расторгать ядерное соглашение, однако изъять из документа некоторые "добровольно взятые обязательства". Об этом в ночь на среду, 8 мая, сообщают государственные СМИ Ирана. Это станет реакцией на неспособность других участников соглашения, в частности, Евросоюза, противостоять давлению США, цитируют СМИ слова иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа.

Контекст

Тегеран заявил, что продолжит обогащать уран, несмотря на давление со стороны Вашингтона. (05.05.2019)

Россия, Тегеран и его союзники из движения "Хезболлах" долгое время выступали на стороне Башара Асада. Но, похоже, что теперь РФ нашла в Сирии нового партнера - Израиль. (31.01.2019)

Ранее сообщалось, что Иран в качестве ответа на выход США из ядерной сделки проинформирует оставшиеся пять сторон-участников сделки о "сокращенных обязательствах". Франция после этого объявила, что Европа готова к повторному введению санкций в отношении Ирана, если Тегеран хотя бы частично нарушит условия соглашения. Под соглашением, заключенном в 2015 году, стояли подписи ФРГ, США, Великобритании, России, Китая и Франции.

В 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из договора об отказе Ирана от своей ядерной программы в обмен на ослабление международных санкций. В дальнейшем США расширили свои санкции против Ирана. С 1 мая все страны, импортирующие нефть из Ирана, должны ожидать штрафных мер в свой адрес. Исключения для небольшого количества иранских импортеров истекли к началу мая. Кроме того, на Ближний Восток были отправлены американский авианосец Abraham Lincoln и бомбардировщики, что вызывало резкую критику в Иране.

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    Автор: Наталья Позднякова


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