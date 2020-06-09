Иран намерен казнить предполагаемого агента ЦРУ и "Моссада"

Иран сообщил о намерении казнить предполагаемого американского шпиона, который, по утверждению следователей, выдал местонахождение генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в результате удара с американского беспилотника в январе. Смертный приговор, вынесенный Махмуду Мусави-Маджду, утвержден Верховным судом и скоро будет приведен в исполнение, сообщил представитель министерства юстиции в Тегеране во вторник, 9 июня.

Он не уточнил, когда именно будет казнен Мусави-Маджд, который, по его словам, работал и на американское ЦРУ, и на израильский "Моссад" и за крупное вознаграждение информировал их о местонахождении и передвижениях генерала Сулеймани, командовавшего силами спецназа "Аль-Кудс" КСИР. Агентство AP отмечает, что заявление представителя иранского Минюста незамедлительно вызвало вопросы о том, откуда у Мусави-Маджда мог быть доступ к информации о передвижениях Сулеймани.

Приговоры и задержания в Иране

ЦРУ и "Моссад" пока не прокомментировали сообщение Ирана. В феврале иранский суд вынес смертный приговор другому предполагаемому американскому шпиону – Амиру Рахимпуру. Его обвинили в передаче США информации об атомной программе Ирана.

В декабре Тегеран сообщил о задержании восьми человек, "связанных с ЦРУ" и предположительно причастных к массовым акциям протеста в Иране против резкого повышения цен на топливо.

В июле 2019 года Иран сообщил о разгроме шпионской сети ЦРУ и задержании 17 человек. Некоторые из них были приговорены к смертной казни. Президент США Дональд Трамп тогда назвал это сообщение "полной ложью".

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