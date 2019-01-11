Иран намерен вновь обогащать уран сверх безопасного уровня

Иран разрабатывает новую технологию для производства высокообогащенного урана. Об этом в воскресенье, 13 января, заявил вице-президент страны Али Акбар Салехи.

Речь идет об уране с обогащением на уровне 20 процентов. Как пояснил политик, его планируется использовать исключительно в медицинских целях.

Высокообогащенный уран называют также оружейным. Пока неясно, согласовал ли Тегеран свои планы с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое следит за соблюдением условий ядерной сделки от 2015 года.

Подписанный тогда документ предусматривал возможность для Ирана обогащать уран до безопасного уровня в 4,5 процента. Эта мера призвана предотвратить создание ядерного оружия в этой стране.

Ограниченное соблюдение ядерной сделки?

Соглашение по ядерной программе Ирана было заключено в 2015 году при участии России, Китая, Франции, Великобритании, Германии и США. Оно предусматривало выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. С начала инспекций МАГАТЭ в январе 2016 года никаких нарушений этого договора выявлено не было. Однако США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из сделки и впоследствии вновь ввели санкции в отношении Ирана.

В сентябре прошлого года Тегеран уже грозил возобновить обогащение урана сверх безопасного уровня, если участники ядерной сделки не компенсируют ему ущерб от американских санкций. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - объяснял тогда глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

Смотрите также:

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Ужесточение санкций В 2006 году Запад ввел первые санкции против Ирана с целью заставить режим раскрыть цели своей ядерной программы. Тогда речь шла об "умных санкциях". Американские и европейские политики объяснили, что у них конфликт с режимом, а не с населением Ирана. Но от воздействия санкций страдают в первую очередь простые люди. Принятые Западом меры сильно ударили по населению.

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса "Санкции нас щекочут" …написано на плакате сторонников режима в 34 годовщину Исламской революции. Представители режима и его сторонники преуменьшают значение санкций.

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Социальные проблемы В Иране растет уровень бедности и безработица. Даже после ирано-иракской войны (1980-1988) социальное и экономическое положение в стране не было таким плачевным, говорят эксперты, изучающие иранскую экономику. По их словам, санкции и неправильная экономическая политика правительства Ахмадинежада являются причинами всех бед в стране.

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Высокий уровень безработицы Согласно официальным данным, число безработных в Иране - почти двенадцать процентов. Но в действительности эта цифра в несколько раз выше. Чтобы не обнищать, многие иранцы вынуждены перебиваться случайными заработками. Не важно, стар или млад.

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Дети вынуждены работать Сложная социальная ситуация не щадит даже самых маленьких в обществе. Некоторые иранские семьи отправляют своих детей зарабатывать деньги на улицу. Согласно докладу иранского правительства, по всей стране более трех миллионов детей в возрасте до 18 лет работают и не ходят в школу.

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Неоплачиваемый труд Некоторые предприятия не в состоянии оплачивать труд своих служащих. Эти рабочие 22 месяца ждут свою зарплату. Многие иранцы несколько месяцев работают без зарплаты, боясь потерять работу.

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Кто выигрывает от кризиса В то время, как стоимость аренды жилья, а также цены на земельные участки и расходы на строительство стремительно растут в связи с кризисом, нувориши и те, кто смог извлечь выгоду из санкций и приумножить свой капитал, строят новые дворцы и виллы.

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Кто проигрывает от кризиса Цены на основные виды продуктов питания, такие как хлеб, растут все больше, несмотря на то, что многие из них субсидируются государством. Уровень инфляции за период с марта 2012 года по март 2013 года составил более 30 процентов. Иногда в продаже было так мало куриного мяса, что как только оно появлялось, начинались беспорядки и выстраивались длинные очереди.

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Главное - рис Рис является основным продуктом питания в иранских семьях. Индийский рис был самым дешевым на рынке, потому что имел дурную славу из-за высокого содержания мышьяка. А сейчас люди стоят в очереди даже за ним.

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Нехватка лекарств В Иране не только продукты питания являются дефицитом и постоянно дорожают. В стране около шести миллионов пациентов страдают от экономических санкций, затрудняющих ввоз лекарств. В прошлом году цены на них выросли от 30 до 200 процентов, в зависимости от препарата.

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса Девальвация национальной валюты Осенью прошлого года иранский риал сильно обесценился, а доллар и евро выросли в цене. В результате стремительной девальвации национальной валюты растет инфляция. Тегеранский базар закрыли, потому что было невозможно назвать соразмерные цены. Полиция была вынуждена принять меры по борьбе с разъяренной толпой, выступающей против обвала курса риала. Автор: Яшар Эрфаниан, Шахрам Ахади, Мария Рюттингер

