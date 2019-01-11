 Иран намерен вновь обогащать уран сверх безопасного уровня | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2019

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Мир

Иран намерен вновь обогащать уран сверх безопасного уровня

Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. Это может привести к сокращенному соблюдению ядерной сделки.

Завод по обогащению урана в Иране (фото из архива)

Завод по обогащению урана в Иране (фото из архива)

Иран разрабатывает новую технологию для производства высокообогащенного урана. Об этом в воскресенье, 13 января, заявил вице-президент страны Али Акбар Салехи.

Речь идет об уране с обогащением на уровне 20 процентов. Как пояснил политик, его планируется использовать исключительно в медицинских целях.

Контекст

Если ЕС не компенсирует Ирану действие американских санкций, то Тегеран может начать обогащать уран сверх разрешенного уровня, предупредил глава МИД Ирана в интервью Der Spiegel. (15.09.2018)

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал ввести против Ирана экономические санкции. (08.05.2018)

Высокообогащенный уран называют также оружейным. Пока неясно, согласовал ли Тегеран свои планы с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое следит за соблюдением условий ядерной сделки от 2015 года.

Подписанный тогда документ предусматривал возможность для Ирана обогащать уран до безопасного уровня в 4,5 процента. Эта мера призвана предотвратить создание ядерного оружия в этой стране.

Ограниченное соблюдение ядерной сделки?

Соглашение по ядерной программе Ирана было заключено в 2015 году при участии России, Китая, Франции, Великобритании, Германии и США. Оно предусматривало выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. С начала инспекций МАГАТЭ в январе 2016 года никаких нарушений этого договора выявлено не было. Однако США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из сделки и впоследствии вновь ввели санкции в отношении Ирана.

В сентябре прошлого года Тегеран уже грозил возобновить обогащение урана сверх безопасного уровня, если участники ядерной сделки не компенсируют  ему ущерб от американских санкций. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - объяснял тогда глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. 

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  • Женщины в аптеке

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    В Иране не только продукты питания являются дефицитом и постоянно дорожают. В стране около шести миллионов пациентов страдают от экономических санкций, затрудняющих ввоз лекарств. В прошлом году цены на них выросли от 30 до 200 процентов, в зависимости от препарата.

  • Продавец на рынке среди лотков

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Девальвация национальной валюты

    Осенью прошлого года иранский риал сильно обесценился, а доллар и евро выросли в цене. В результате стремительной девальвации национальной валюты растет инфляция. Тегеранский базар закрыли, потому что было невозможно назвать соразмерные цены. Полиция была вынуждена принять меры по борьбе с разъяренной толпой, выступающей против обвала курса риала.

    Автор: Яшар Эрфаниан, Шахрам Ахади, Мария Рюттингер


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История переговоров по ядерной программе Ирана

Контекст

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

Население Ирана все больше страдает от последствий экономического кризиса, возникшего из-за санкций, введенных Западом, и экономических просчетов правительства Ахмадинежада. (05.06.2013)  

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