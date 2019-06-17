 Иран назвал санкции США ″политической игрой″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.01.2020

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Мир

Иран назвал санкции США "политической игрой"

По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана, Тегеран продолжит развивать ядерную программу, несмотря на действия Вашингтона.

Флаг Ирана

Флаг Ирана

Тегеран продолжит развивать свою ядерную программу, несмотря на санкции, введенные США против Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и ее главы Али Акбара Салехи. Об этом заявил в четверг, 30 января, представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди, который раскритиковал действия Вашингтона. Принятие ограничительных мер против Ирана - это "политическая игра США, акт чистого отчаяния, детский и потому абсолютно лишенный смысла", подчеркнул Камальванди.

О введении санкций против ОАЭИ говорилось в распространенном 30 января заявлении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США. Ранее на брифинге в американском Госдепартаменте об этом также сообщил спецпредставитель американского внешнеполитического ведомства по Ирану Брайан Хук.

Российские компании выведены из-под действия санкций

Контекст

По его словам, ограничительные меры введены в соответствии с "исполнительным указом номер 13382 в отношении стран, распространяющих оружие массового уничтожения, и их сторонников".

"ОАЭИ сыграла большую роль в нарушении Ираном его ключевых обязательств в ядерной сфере. Она превысила лимит запасов (обогащенного. - Ред.) урана и (разрешенный. - Ред.) уровень обогащения", отметил Хук. Представитель Госдепа указал, что Салехи лично присутствовал на церемонии введения в действие новых центрифуг для обогащения урана.

О запуске 30 современных центрифуг IR-6 сообщил 4 ноября 2019 года в интервью государственному телеканалу глава ОАЭИ.

Вместе с тем Брайан Хук указал, что в течение последующих 60 дней будут действовать исключения из санкционного режима, которые позволят российским, китайским и европейским компаниям продолжать работу на иранских ядерных объектах в рамках их деятельности по нераспространению, что осложнит усилия Исламской Республики по разработке ядерного оружия.

Отказ Ирана от последнего ограничения в рамках СВПД

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

В понедельник, 6 января, Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

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    Автор: Наталья Позднякова


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