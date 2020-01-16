Иран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ

Если Европа будет оказывать на Иран давление в связи с ядерной сделкой, то Тегеран пересмотрит свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил председатель иранского парламента (меджлиса) Али Ардашир Лариджани на заседании в воскресенье, 19 января. По его словам, которые приводит информагентство IRNA, в меджлисе уже подготовлено соответствующее предложение.

Если европейские страны будут себя вести "несправедливо" в отношении Ирана, тот ответит "серьезными" мерами, которые затронут сотрудничество с МАГАТЭ, подчеркнул Лариджани. Подробностей он не назвал. Специалисты МАГАТЭ проводят проверку ядерных объектов Ирана, чтобы контролировать соблюдение им Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласованного в 2015 году с Россией, Германией, Францией, Великобританией, Китаем и США.

Глава парламента Ирана, в частности, выразил сожаление в связи с намерением ФРГ, Франции и Великобритании задействовать механизм разрешения споров, предусмотренный СВПД. Он предполагает создание специальной комиссии в том случае, если одна из сторон соглашения нарушает его. Если в течение 15 дней спор не будет разрешен, то может последовать введение санкций на уровне ООН.

Иран постепенно отступает от ядерной сделки

ФРГ, Франция и Великобритания прибегли к этому механизму после того, как Иран в начале января объявил об отказе от обязательств по ограничению объемов обогащенного урана, а также количеству и моделям центрифуг.

Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как Вашингтон весной 2018 года вышел из соглашения и стал ужесточать санкции против Тегерана. Вместе с тем Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ и уверяет, что готов вернуться к выполнению всех обязательств, если со страны снимут санкции и гарантируют учет ее интересов. Другие участники соглашения выступают за его сохранение.

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