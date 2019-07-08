 Иран запустил более мощные центрифуги для обогащения урана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Иран запустил более мощные центрифуги для обогащения урана

С помощью новых центрифуг Иран получает возможность обогащать уран до 20 процентов и выше при разрешенных 3,67 процента. В то же время в Тегеране подчеркнули, что готовы к переговорам.

Представитель атомного агентства Ирана Бехруз Камальванди

Представитель атомного агентства Ирана Бехруз Камальванди

Иран сделал новый шаг к отказу от международной атомной сделки по его атомной программе. Представитель атомного агентства Ирана Бехруз Камальванди сообщил на пресс-конференции в Тегеране в субботу, 7 сентября, о запуске 40 более мощных центрифуг для обогащения урана - 20 центрифуг IR-6 и 20 центрифуг IR-4.

С помощью таких центрифуг Иран получает возможность обогащать уран до 20 процентов и выше. Для производства атомного оружия уровень обогащения должен составлять 90 процентов. Условия атомной сделки позволяют Ирану обогащать уран лишь до 3,67 процентов. Два месяца тому назад Иран уже повысил планку обогащения урана до 4,5 процента.

Контекст

Между США и Ираном растет напряженность. ЕС должен дать понять Вашингтону, что не будет безоговорочно поддерживать курс на конфронтацию, считает эксперт по вопросам безопасности Оливер Майер. (10.05.2019)

США обвиняют Иран в атаках на танкеры в Ормузском проливе. Насколько обоснованны обвинения США? Могут ли за этим стоять другие силы? Комментарий Райнера Золлиха. (14.06.2019)

Атомная сделка также предписывает Ирану пользоваться лишь центрифугами первого поколения IR-1. Тегеран, поэтапно отказываясь от условий сделки, реагирует на односторонний выход США из данного договора в 2018 году и восстановление американских санкций против Ирана.

Давление на европейцев

Своими действиями Тегеран пытается усилить давление на европейских подписантов сделки, чтобы убедить их активнее бороться за сохранение договора. Камальванди на пресс-конференции подчеркнул, что Иран не может придерживаться условий атомной сделки в одностороннем порядке.

В то же время иранский представитель отметил, что предпринимаемые его страной шаги не являются необратимыми, и Тегеран готов к переговорам. Камальванди также обещал и впредь прозрачно информировать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своих действиях в ядерной сфере и в той же мере обеспечивать инспекторам МАГАТЭ доступ к его атомным объектам.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:00

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном? (13.05.2019)

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном? (13.05.2019)  

Санкции против Ирана: одни сняли, другие остались (14.07.2015)  

Сделка с Ираном – нефть в обмен на мирный атом  

Также по теме

Iran Atomanlage in Buschehr

Тегеран превысил уровень обогащения урана в 4,5 процента 08.07.2019

Иран нарушил очередное обязательство по договору СВПД, обогатив уран выше разрешенного уровня в 3,67 процента.

USA Vorwahlen Präsidentschaftskandidat Donald Trump in Illinois

Трамп пригрозил Ирану в конфликте вокруг атомной программы 08.07.2019

Иран делает много "плохих вещей", и ему никогда не позволят заполучить ядерное оружие, заявил президент США. Госсекретарь США Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями и усилением изоляции.

Die iranische Flagge vor der Zentrale der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) in Wien

ЕС крайне обеспокоен намерением Ирана обогащать уран выше обговоренного уровня 07.07.2019

Евросоюз призывает Иран прекратить все действия, противоречащие Венскому ядерному соглашению. МАГАТЭ намерено провести экстренное заседание по ядерной программе Исламской Республики.

Реклама

Самые читаемые

Глава бундестага критикует политику ФРГ за "Северный поток - 2"  

Что нужно знать о едином дне голосования 8 сентября 2019 года в России  

ФБК опубликовал новое расследование о семье зама Собянина Сергуниной  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно