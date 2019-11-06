 Иран возбновил обогащение урана на ядерном объекте Фордо | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.11.2019

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Мир

Иран возбновил обогащение урана на ядерном объекте Фордо

Евросоюз и Россия с обеспокоенностью отреагировали на возобновление Тегераном обогащения урана. Этот шаг представляет собой дальнейший выход Ирана из ядерной сделки.

Ядерный объект Фордо в Иране

Ядерный объект Фордо в Иране

Иран официально возобновил обогащение урана на ядерном объекте Фордо. Об этом в четверг, 7 ноября, заявило Иранское агентство по атомной энергии. Возобновление обогащения урана в Фордо в 180 километрах к югу от Тегерана представляет собой еще один шаг на пути выхода страны из международного ядерного соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД). Евросоюз и Россия с обеспокоенностью отреагировали на этот шаг Тегерана.

Контекст

Европейские политики осторожничают в своих оценках переговоров по иранскому ядерному досье, состоявшихся в минувшие выходные дни в Тегеране. Для оптимизма пока недостаточно информации. (27.02.2006)

Вопреки условиям СВПД Тегеран закачает газ в более 1000 центрифуг на ядерном объекте Фордо. Госсекретарь США заявил о необходимости продолжить давление на Иран. (05.11.2019)

После подписания СВПД в 2015 году обогащение урана на подземном заводе Фордо было заморожено. Количество центрифуг на объектах Фордо и Натанс было сокращено более чем на две трети до 5060 в соответствии с условиями ядерной сделки. Кроме того, согласно договору, Иран не мог заниматься обогащением урана до 2025 года, а центр в Фордо должен быть превращен в ядерный, физический и технологический центр, центрифуги которого используются для получения стабильных изотопов для гражданских целей.

США вышли из СВПД в 2018 году и с тех пор неоднократно расширяли санкции против Ирана. В ответ Тегеран постепенно сокращает свои обязательства по соглашению. Его остальные участники - Франция, Великобритания, РФ, Китай и Германия - заинтересованы в сохранении сделки. Как заявил Хасан Роухани, действия Ирана не носят необратимый характер. Тегеран продолжит переговоры с участниками СВПД в ближайшие два месяца и готов вернуться к выполнению ядерного соглашения  полном объеме только после снятия всех наложенных на него санкций.

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    Автор: Наталья Позднякова


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