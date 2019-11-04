 Иран вновь сократил обязательства по ядерной сделке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2019

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Мир

Иран вновь сократил обязательства по ядерной сделке

Вопреки условиям СВПД Тегеран закачает газ в более 1000 центрифуг на ядерном объекте Фордо. Госсекретарь США заявил о необходимости продолжить давление на Иран.

На иранском объекте по обогащению урана

На иранском объекте по обогащению урана (фото из архива)

Иран объявил о новом, четвертом этапе сокращения обязательств по ядерному соглашению. Он начнется 6 ноября с закачки газа в 1044 центрифуги для обогащения урана на ядерном объекте Фордо, заявил президент страны Хасан Роухани во вторник, 5 ноября, в эфире гостелеканала IRIB.

Контекст

С помощью санкций против окружения аятоллы Али Хаменеи США надеются перекрыть финансирование лиц, ответственных за "радикальную повестку дня" в Иране. (05.11.2019)

Новые санкции США в отношении Ирана вступили в силу 5 ноября. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной политике и на экономике Ирана. (04.11.2018)

Согласно ядерному соглашению (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), которое Иран заключил в 2015 году с шестью странами (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и ФРГ), объект в Фордо может быть использован только в научных целях и испытания центрифуг на нем должны проходить без газа.

Тегеран продолжит переговоры с участниками СВПД в ближайшие два месяца, сообщил Роухани. Иран вернется к выполнению соглашения в полном объеме только после снятия всех наложенных на него санкций, подчеркнул президент. В свою очередь, представитель иранского МИДа Аббас Мусави подверг резкой критике последнюю серию санкций, введенных США, обвинив Вашингтон в "неспособности использовать дипломатический и логический подход".

Помпео призвал усилить давление на Иран

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business заявил о необходимости продолжить давление на Иран и призвал все мировое сообщество "согласиться с тем, что он является крупнейшей страной-спонсором терроризма". Введенные ранее санкции против Тегерана действуют, так как сильно сократили его возможности по спонсированию таких террористических организаций, как "Хезболлах", считает Помпео. 

4 ноября США ввели санкции против девяти лиц, относящихся к окружению духовного лидера страны, руководителя Исламской Республики Иран Али Хаменеи.Решение было принято в 40-ю годовщину штурма местными студентами американского посольства в Иране. Цель санкций - воспрепятствование финансированию "теневой сети подчиняющихся Хаменеи вооруженных сил и внешнеполитических советников", "которые годами угнетали иранский народ, распространяли терроризм и политику дестабилизации по всему миру", указывается в сообщении Минфина США.

США вышли из СВПД в 2018 году и с тех пор неоднократно расширяли санкции против Ирана. В ответ Тегеран постепенно сокращает свои обязательства по соглашению. Его остальные участники - Франция, Великобритания, РФ, Китай и Германия - заинтересованы в сохранении сделки.

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    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:00

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