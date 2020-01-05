Иранский кризис проявил беспомощность европейской дипломатии

В политическом Берлине в последние дни как заклинание снова и снова произносят слово "деэскалация". Совместное заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьер-министра Бориса Джонсона касательно нынешнего американо-иранского кризиса также содержит призыв к деэскалации. Всех участников конфликта призывают проявить "максимальную сдержанность и ответственность". Вопрос только в том, как достичь этой самой деэскалации?

Европейский ответ - путем переговоров. Европейцы, как подчеркнул глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) 6 января в интервью радиостанции Deutschlandfunk, используют действующие каналы связи с обеими сторонами конфликта. "Мы внесем наш вклад в то, чтобы иностранные державы не вели в Ираке войну друг с другом "чужими руками", - заявил министр.

Борис Джонсон, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон (фото из архива)

Переговоры идут с США, которые убийством иранского генерала Касема Сулеймани в иракском Багдаде 3 января резко обострили кризис. Глава Госдепартамента Майк Помпео выразил разочарованность недостаточной, по его мнению, поддержкой европейцами действий США. Вашингтон обосновал ракетный обстрел багдадского аэропорта, в результате которого был убит Сулеймани, предстоящими атаками на американцев, которые иранский генерал якобы готовил. Однако США не представили никаких доказательств этих утверждений, сообщил 6 января представитель германского МИД Райнер Бройль (Rainer Breul). "Мы ознакомились с обоснованием США, однако не нашли сведений, которые позволили бы с ним согласиться", - сказал он на правительственной пресс-конференции 6 января.

Европа занялась "челночной" дипломатией: Эмманюэль Макрон поддерживает связь с иранским президентом Хасаном Роухани, Борис Джонсон проводит консультации с президентом США Дональдом Трампом. Ангела Меркель 11 января в Москве встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, одной из тем встречи будет ситуация в Персидском заливе. Это важно, поскольку Россия, как и Китай, в 2015 году подписала ядерную сделку с Ираном - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Солдаты бундесвера в Ираке

Правительство ФРГ также ведет переговоры с Ираком. В ответ на действия США парламент в Багдаде 5 января принял решение о выводе из страны войск международной коалиции по борьбе с "Исламским государством". В настоящее время в Ираке в составе этой коалиции находятся 120 солдат бундесвера, которые занимаются подготовкой местных сил безопасности для борьбы с ИГ. 6 января Германия объявила о частичном выводе своего контингента из Ирака в Иорданию и Кувейт.

Солдат бундесвера в Ираке

Никто не стремится к продолжению оказания военной помощи Ираку против воли иракского парламента и правительства, заявил Хайко Мас. Угроза Трампа ввести санкции против Ирака в ответ на требование вывести иностранные войска, по мнению немецкого политика, не идет на пользу делу.

Бессильные посредники в конфликте США и Ирана

Мас планирует в ближайшие дни провести переговоры и с иранским министром иностранных дел Мохаммедом Джавадом Зарифом. Однако вопрос в том, что Берлин и Европа в целом могут предложить кроме призывов и добрых советов? Уже полтора года европейцы безуспешно посредничают между Вашингтоном и Тегераном, пытаясь спасти ядерную сделку с Ираном. Трамп в 2018 году вышел из соглашения в одностороннем порядке и перешел к политике "максимального давления", ужесточив санкционный режим, который в Иране воспринимается как экономическая война.

Попытки Германии, Франции и Великобритании сохранить экономические преимущества, которые Ирану давала ядерная сделка, не принесли успеха. Большинство европейских фирм поддались американскому давлению и отказались от бизнеса с Ираном. Платежный механизм INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), созданный в Европе год назад для обхода американских санкций в торговле с Ираном, не смог существенно изменить ситуацию.

Поскольку Иран больше не видит в ядерной сделке никакой пользы, с мая прошлого года он начал постепенно отказываться от своих обязательств. Так, 5 января Тегеран объявил о том, что окончательно откажется от ограничений, которые касаются числа центрифуг, а также уровня обогащения и объемов хранения урана. При этом Берлин по-прежнему надеется спасти ядерную сделку, заявил на следующий день представитель германского МИД Бройль. Каким образом планируется достичь этой цели, он не сказал.

ЕС надо быть готовым к политическому риску

В конфликте в Персидском заливе вес Европы незначителен, пишет экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в комментарии для немецкой газеты Tagesspiegel. По его мнению, в последние два года Евросоюз несколько раз в кризисных ситуациях показал себя "бумажным тигром". Чтобы это изменить и достичь реальной деэскалации, Европе нужно набраться смелости и быть готовой к политическому риску - "в крайнем случае, к политическому конфликту с нынешним президентом США", считает немецкий политик.

Чтобы не допустить затягивания Ирана в эскалационную спираль, Габриэль советует предложить ему многомиллиардные кредиты Европейского центробанка или национальных банков стран ЕС в ответ на соблюдение ядерной сделки и сдержанную реакцию на убийство Сулеймани. Таким образом, по мнению экс-министра, Европа смогла бы вернуть доверие Ирана к себе и перестала быть "бумажным тигром".

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