Иранский военный, сбивший украинский Boeing, помещен в тюрьму

Глава МИД Ирана сообщил, что решение не закрывать воздушное пространство было техническим "и вместе с тем - политическим".
Военнослужащий, виновный в крушении пассажирского Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс из Тегерана в Киев, находится в тюрьме. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью немецкому изданию Der Spiegel, опубликованном в пятницу, 24 января.
Зариф напомнил об инциденте с иранским авиалайнером Airbus A300B2-203, сбитым ракетой с крейсера ВМС США в территориальных водах Ирана в июле 1988 года. "Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они не так и не принесли официальных извинений. Американский военнослужащий, ответственный за его уничтожение, был даже награжден медалью. Между тем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме", - заявил глава иранского МИДа.
По утверждению Мохаммада Джавада Зарифа, о причинах крушения украинского лайнера он узнал 10 января - через два дня после катастрофы.
Решение не закрывать воздушное пространство - политическое
"Это произошло в тот момент, когда высшие военные чины (в составе Корпуса стражей исламской революции, элитных частей ВС Ирана. - Ред.) пришли к окончательному выводу, что это произошло по ошибке. Как только об этом стало известно революционному лидеру (Ирана аятолле Али Хаменеи. - Ред.), тот потребовал, чтобы общественность была проинформирована. Это произошло в субботу утром (11 января. - Ред.)", - заверил Зариф.
Он добавил, что решение иранских властей не закрывать воздушное пространство для пролета пассажирских самолетов было техническим "и вместе с тем - политическим". По его словам, в тот момент Тегеран не находился в зоне военных действий.
О механизме, запущенном "евротройкой"
Глава МИД Ирана также прокомментировал решение Лондона, Берлина и Парижа запустить механизм разрешения споров, который предусмотрен 36-м параграфом ядерной сделки и может привести к возобновлению санкций ООН против Тегерана. По мнению министра, "у европейцев нет законных оснований прибегать к этому механизму".
Кроме того, Мохаммад Джавад Зариф выступил с утверждением, что Тегеран по-прежнему находится "за столом переговоров" и готов к диалогу с администрацией Дональда Трампа, если та откажется от своих предыдущих действий и отменит санкции против Тегерана.
Активация механизма разрешения споров, запущенная "евротройкой" 14 января, предполагает, что нарушения договоренностей в рамках ядерной сделки должны быть устранены в течение 65 дней с момента его запуска.
После этого вопрос выносится на рассмотрение Совбеза ООН, что в дальнейшем может послужить поводом для возобновления санкций в отношении Ирана, отмененных после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий.
В ответ на решение Лондона, Берлина и Парижа в МИД РФ "настоятельно призывали" "евротройку" не нагнетать ситуацию "и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы" сохранения ядерной сделки.
Авиакатастрофа украинского самолета под Тегераном
В ночь на 11 января Тегеран официально признал, что пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной. Трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки", говорилось в заявлении иранских военных. Они указали, что украинский лайнер пролетел над секретным военным объектом, находящимся в ведении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и был принят за вражескую цель.
На протяжении нескольких дней власти Ирана упорно отрицали, что авиалайнер мог быть сбит иранской ракетой. В первые часы после катастрофы Тегеран заявил, что самолет разбился из-за возгорания двигателя. На следующий день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о ракетном обстреле лайнера, сославшись на данные разведслужб. А президент США Дональд Трамп высказал сомнения в технических неполадках, которые якобы стали причиной катастрофы.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 граждан семи стран, включая 11 украинцев.
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