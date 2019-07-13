Инфографика: С "зеленой энергетикой" и без угля - что ждет энергорынок

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры

Новое топливо для тяжелых грузовиков

Магистральное направление развития автопрома - переход на электрическую тягу, но тяжелые грузовики целесообразнее переводить с дизеля на сжиженный газ, считают эксперты Shell. Их прогноз: в 2040 году только в Евросоюзе на СПГ будут работать 480 тысяч фур и 16-тонников. Но для этого надо сначала создать разветвленную сеть АЗС. В 2018 году в Германии, к примеру, было только три СПГ-заправки.