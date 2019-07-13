Инфографика: С "зеленой энергетикой" и без угля - что ждет энергорынок

Спрос на уголь и нефтепродукты в мире проходит пик. На смену им идут возобновляемые источники энергии и СПГ. Как будет выглядеть мировой энергорынок в 2040 году - в инфографике DW.
Мировая тенденция отказа от углеводородов и перехода на возобновляемые источники энергии не находит особой поддержки в РФ. Почему Россия не торопится слезть с нефтяной иглы? (08.07.2019)
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