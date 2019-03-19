 Интернет-пользователи чаще распознают фейки в сети | Новости из Германии о Германии | DW | 12.06.2019

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Германия

Интернет-пользователи чаще распознают фейки в сети

Опросы показали, что пользователи стали лучше ориентироваться в распознавании фейков. Многие считают, что соцсети должны быстрее удалять фальшивые новости.

Фейковые новости

Бóльшая часть интернет-пользователей из Германии уже сталкивались с "ненавистническими" комментариями и фейковыми новостями. Согласно социологическому исследованию института forsa, результаты которого были опубликованы в среду, 12 июня, 75 процентов опрошенных заявили, что  лично ощущали агрессивную манеру высказываний в интернете. В возрастной группе от 14 до 24 лет этот показатель еще выше - 94 процента. При этом чем моложе интернет-пользователи, тем сильнее они обеспокоены подобными высказываниями в сети.

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Согласно еще одному опросу, выросло и распознавание фальшивых (фейковых) новостей. 72 процента опрошенных заявили, что уже обращали внимание на подозрительные сообщения на веб-сайтах, в блогах, социальных сетях или интернет-форумах. В 2017 году заявивших об этом было меньше - 59 процентов. Кроме того, подавляющее большинство опрошенных полагают, что пользователям нужно облегчить возможность отмечать фейковые новости и что необходимо принять новые законы, которые заставят социальные сети и платформы быстрее удалять недостоверные новости.

Результаты опросов говорят в том числе о том, что "население все более чувствительно относится к ненависти и дезинформации в сети", заявил руководитель регионального института СМИ федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Тобиас Шмид (Tobias Schmid). Он призвал "действовать сообща, чтобы противостоять этому впечатлению о разрушительной культуре общения в сети". Опросы forsa проводились в начале апреля, в них принимали участие около 1000 человек в возрасте от 14 лет.

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    Автор: Наталия Королева


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