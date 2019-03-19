Интернет-пользователи чаще распознают фейки в сети

Бóльшая часть интернет-пользователей из Германии уже сталкивались с "ненавистническими" комментариями и фейковыми новостями. Согласно социологическому исследованию института forsa, результаты которого были опубликованы в среду, 12 июня, 75 процентов опрошенных заявили, что лично ощущали агрессивную манеру высказываний в интернете. В возрастной группе от 14 до 24 лет этот показатель еще выше - 94 процента. При этом чем моложе интернет-пользователи, тем сильнее они обеспокоены подобными высказываниями в сети.

Согласно еще одному опросу, выросло и распознавание фальшивых (фейковых) новостей. 72 процента опрошенных заявили, что уже обращали внимание на подозрительные сообщения на веб-сайтах, в блогах, социальных сетях или интернет-форумах. В 2017 году заявивших об этом было меньше - 59 процентов. Кроме того, подавляющее большинство опрошенных полагают, что пользователям нужно облегчить возможность отмечать фейковые новости и что необходимо принять новые законы, которые заставят социальные сети и платформы быстрее удалять недостоверные новости.

Результаты опросов говорят в том числе о том, что "население все более чувствительно относится к ненависти и дезинформации в сети", заявил руководитель регионального института СМИ федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Тобиас Шмид (Tobias Schmid). Он призвал "действовать сообща, чтобы противостоять этому впечатлению о разрушительной культуре общения в сети". Опросы forsa проводились в начале апреля, в них принимали участие около 1000 человек в возрасте от 14 лет.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Топ-10 перспективных интернет-профессий Разработчик программ электронного обучения Динамика, которую приобрела в результате компьютеризации наша жизнь, требует быстрых и недорогих способов передачи знаний. Без дистанционного электронного обучения (E-Learning) в таких условиях не обойтись. Онлайн-образование стремительно развивается. Главная задача специалиста, составляющего концепцию E-Learning, - разработка методики обучения и подбор дидактического материала.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем SEA-менеджер - это специалист, который помогает потенциальным клиентам найти интересующий их товар или услугу, а рекламодателю - представить свое предложение целевой группе пользователей. В его обязанности входит размещение и оптимизация в таких поисковиках, как Google, рекламных объявлений, содержание которых зависит от состава поисковых запросов или интересов пользователей.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по партнерскому маркетингу При разнообразии товаров, предлагаемых в интернете, небольшим компаниям очень сложно продвигать свою продукцию. Поэтому многие из них заключают соглашения с крупными порталами и на гонорарной основе публикуют там свои рекламные объявления, с которых пользователь перенаправляется на сайт рекламодателя. Affiliate-менеджер ищет потенциальных партнеров и организует маркетинговую кампанию.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по информационной безопасности В эпоху цифровых технологий для каждой компании остро стоит проблема информационной безопасности и защиты от хакерских атак, результатом которых может стать кража данных. SIM-менеджер разрабатывает концепцию информационной безопасности на фирме, оценивает информационные риски, планирует меры по их минимизации, создает и внедряет соответствующие механизмы контроля, проводит их мониторинг.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Специалист по обработке, анализу и хранению данных "Ученый по данным" (Data Scientist) считается одной из самых высокооплачиваемых и перспективных профессий. Это специалист по информатике, в задачи которого входит анализ, обработка, структурирование, сохранение и представление данных в цифровой форме, использование для работы с ними искусственного интеллекта, а также проектирование баз данных.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Инженер-робототехник В условиях, когда на рынке робототехники бум, такие специалисты пользуются большим спросом. В круг их задач входит разработка автоматизированных технических систем, их программирование, техническое обслуживание. Инженер-робототехник должен уметь применить междисциплинарный подход, а также обладать глубокими знаниями в области электроники, механики, кибернетики, информатики.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по информационному моделированию зданий Без информационных технологий не обходится и в строительной отрасли. Специальные компьютерные программы позволяют моделировать разные фазы планирования и управления стройпроектами. Информационное моделирование зданий регулирует BIM-менеджер. Он осуществляет сбор и комплексную обработку информации о будущем объекте, разрабатывает трехмерную модель здания и предоставляет ее строительной компании.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Оператор беспилотных летательных аппаратов Пилот дронов - профессия будущего. Такие специалисты смело могут рассчитывать на вакансию в солидных компаниях и высокую зарплату. Особенно востребованы они в сфере рекламы недвижимости, в аварийно-спасательных службах, в области охраны окружающей среды, в медицине, строительстве, на пиротехнических предприятиях. Основная задача оператора беспилотных летательных аппаратов - видеосъемка.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Менеджер по киберспорту Киберспорт (E-Sport) - это вид соревновательной деятельности на основе видеоигр. Менеджер по киберспорту занимается управлением в киберспорте. Вместе с тренером он формирует прогеймерскую команду, выстраивает график тренировок, следит за личным расписанием каждого геймера, ищет спонсоров, находит возможности для участия в турнирах, решает вопросы проезда, проживания, питания игроков на турнирах.

Топ-10 перспективных интернет-профессий Сетевой юрист Какие персональные данные своих клиентов компания может сохранять, анализировать, кому-либо передавать? У кого нужно получать на это разрешение? Вправе ли сотрудник выкладывать в Facebook фото кошки своего коллеги без его позволения? Формирование нормативно-правового поля в интернете входит в задачу сетевого юриста - специалиста, очень востребованного на рынке. Автор: Наталия Королева

