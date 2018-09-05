 Интернет ждут перебои из-за первой смены криптоключей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.09.2018

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Мир

Интернет ждут перебои из-за первой смены криптоключей

В связи с изменением ключей шифрования "небольшой процент пользователей" может столкнуться с проблемами при открытии адресов сайтов, предупредила корпорация ICANN.

Глобус, рука и клавиатура

Корпорация по присвоению имен и номеров в интернете (ICANN) проведет первую в истории смену криптографических ключей, необходимых для защиты системы доменных имен интернета (DSN). Эта система предназначена для получения информации о доменах - именах, применяемых при адресации в сети.

В связи со сменой шифрования "небольшой процент пользователей" может столкнуться с проблемами при открытии адресов сайтов в браузере, пояснили в пресс-службе ICANN,

Обновление запланировано на 11 октября, но окончательно одобрить эту дату должны на заседании правления корпорации 12 сентября.

Для чего нужны криптоключи?

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Криптографические ключи используются для подтверждения информации о том, что адрес, который используется интернет-провайдером, верный. До их введения преступники могли перехватить запрос и провести подмену IP-адреса. Смена ключей необходима для предотвращения массированной кибератаки. Как и пароли, ключи нужно периодически обновлять.

В ICANN отмечают, что лучше предпринять профилактическую замену в нормальном режиме, чем "махать кулаками после драки" в экстренном случае.

При этом если программы, использующие устаревшую валидацию, не будут обновлены до нового стандарта KSK и эти осложнения приобретут масштабный характер, корпорация может принять решение об "откате изменений" и "вернуть систему в стабильное состояние".

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до августа 2018 года обсудить со странами БРИКС (в состав этой организации входят РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) создание собственных корневых серверов в так называемой системе доменных имен (Domain-Name-System, DNS). Подобные планы призваны ограничить влияние Запада в Рунете, однако уязвимы.

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