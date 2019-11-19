 Интеграция Беларуси и России, или Как Путину удержать Лукашенко | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.12.2019

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Россия

Интеграция Беларуси и России, или Как Путину удержать Лукашенко

Соглашение об интеграции Беларуси и России до сих пор не подписано. Сергей Елкин о тщетных попытках Владимира Путина сделать новый союз привлекательным для Александра Лукашенко.

Карикатура - Александр Лукашенко убегает от Владимира Путина. Путин держит Лукашенко за ногу, тот кричит: Да не хочу я интегрироваться!

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