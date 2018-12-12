 Институт ifo снизил прогноз по росту экономики в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 13.12.2018

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Германия

Институт ifo снизил прогноз по росту экономики в ФРГ

Немецкая экономика в 2019 году сильно замедлится, полагают экономисты. Угрозы рецессии, однако, пока не наблюдается.

Немецкие автомобили на экспорт

Немецкие автомобили на экспорт

Немецкая экономика, по мнению экономистов, заметно снизит темпы роста в 2019 году. "Мы вступили в фазу охлаждения конъюнктуры", - заявил глава отдела конъюнктуры в Институте экономических исследований ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser) в четверг, 13 декабря, в Берлине.

На 2019 год ifo прогнозирует рост экономики в Германии лишь в объеме 1,1 процента. Только осенью эксперты предсказывали прирост ВВП на 1,9 процента. Экономисты, однако, подчеркнули, что угрозы рецессии нет.

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В своих прогнозах ifo пессимистичнее других исследовательских институтов. Так Институт экономики в Киле полагает, что в будущем году экономика ФРГ вырастет на 1,8 процента, а берлинский институт DIW - на 1,6 процента. На текущий год прогнозы ifo и других институтов совпадают: ожидается рост экономики на 1,5 процента.

По словам Вольмесхойзера, рост экономики в ФРГ в 2019 году замедлится из-за нынешней слабости автопрома, а также из-за неуверенности, вызванной торговыми конфликтами, спровоцированными президентом США Дональдом Трампом, и угрозой неупорядоченного выхода Великобритании из состава Евросоюза.

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    Автор: Андрей Гурков


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