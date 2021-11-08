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Иностранцы

May 28, 2021, New York City, New York, USA: The U.S. has reported the lowest number of Covid-19 cases in more than a year, as the nationÃ¢â¬â¢s airports over Memorial Day weekend experienced the largest number of travelers since the pandemic began. The 11,976 new cases reported on May 29 were the lowest compared to the seven-day average was of 21,007 since March 31 of last year. 40.5% of adults are fully vaccinated, according to Centers for Disease Control and Prevention data. For unvaccinated people who represent a risk according to the CDC, a large device for detecting the virus has been set up within all over the terminals of JFK Airport in New York with testing, temperature measurement and even the possibility to get vaccinated. An advertising poster representing former president JFK greets travelers at the eponymous airport. (Credit Image: © Marie Le Ble/ZUMA Wire

Коронавирус: США открывают границы для привитых иностранцев 08.11.2021

Въезд в США с 8 ноября стал возможен для иностранцев, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными FDA или ВОЗ.

ARCHIV 2014+++++Stadtansicht von Amsterdam, hier die Leuchtreklame an der Fassade eines Hauses in der Altstadt mit dem Eingang zu einem Coffeeshop, aufgenommen am 28.04.2011. Foto: Soeren Stache BG Bildergalerie zum Thema Amsterdam (c) picture-alliance/dpa/S. Stache

Амстердам без кофешопов. Такое вообще возможно? 05.11.2021

Власти Амстердама уже несколько лет хотят закрыть кофешопы для иностранцев. Что пока из этого вышло, разбиралась DW.
LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 02: Travelers arrive to LAX Tom Bradley International Terminal wearing medical masks for protection against the novel coronavirus outbreak on February 2, 2020 in Los Angeles, California. The United States has declared a public health emergency and will implement strict travel restrictions later today. Foreign nationals who have been in China in the last two weeks and are not immediate family members of U.S. citizens or permanent residents will be barred from entering the U.S. Meanwhile, about 195 U.S. citizens who were evacuated from China to March Air Reserve in California are under under quarantine at the base, prohibited from leaving until it is determined that they will not develop symptoms of the disease. (Photo by David McNew/Getty Images)

США открывают границы для привившихся иностранцев 26.10.2021

Соединенные Штаты намерены пускать на территорию страны лишь иностранцев, сделавших прививки от коронавируса. Небольшая группа граждан попадает под исключения.
191024 -- BEIJING, Oct. 24, 2019 -- Facebook CEO Mark Zuckerberg testifies before the U.S. House Financial Services Committee during An Examination of Facebook and Its Impact on the Financial Services and Housing Sectors hearing on Capitol Hill in Washington D.C., the United States, on Oct. 23, 2019. XINHUA PHOTOS OF THE DAY LiuxJie PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Facebook оштрафовали на 14 млн долларов за дискриминацию американцев 20.10.2021

Facebook предпочитал нанимать иностранцев, отказывая гражданам США, заявили в Минюсте. IT-концерн должен выплатить по делу о дискриминации более 14 миллионов долларов.
Flaggen von Weißrussland und der EU Bild: DW/Elena Daneiko

Парламент Беларуси приостановил действие соглашения с ЕС о реадмиссии 04.10.2021

В рамках соглашения о реадмиссии Беларусь должна была принимать обратно своих граждан и иностранцев, которые через ее территорию незаконно попадали в страны Евросоюза.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 13, 2017: The offices of the Russian Justice Ministry in Zhitnaya Street. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa

В России вступили в силу поправки к закону об НКО-"иноагентах" 03.10.2021

Поправки к закону позволяют признать "иностранными агентами" организации, финансируемые российскими компаниями, которыми владеют иностранцы.
TO GO WITH AFP STORY BY Marina KORENEVA Migrant workers from central Asia attend Russian-language lessons in St. Petersburg on April 22, 2009. Lack of proper Russian is a major hurdle for the numerous immigrants crossing into Russia from the ex-Soviet republics of Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and others. AFP PHOTO / LEV ROMANOV (Photo credit should read LEV ROMANOV/AFP/Getty Images)

Россия будет выдворять нелегальных мигрантов после 30 сентября 29.09.2021

К проживающим в России иностранцам, которые не смогли узаконить свое пребывание, будут применяться административные меры вплоть до удаления с территории страны, сообщили в МВД РФ.
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Комментарий: Контроль за поездками российских ученых - наука по карточкам 29.09.2021

Необходимость извещать государство о поездках ученых за рубеж не остановит развитие российской науки, но станет дополнительным тормозом для ее развития, считает Иван Преображенский.
This picture taken on March 21, 2021, at the Belgrade fair vaccination centre in Belgrade, Serbia, shows vials of Covid-19 vaccines produced by (fromL) Sinopharm Group Co., Sputnik V, Pfizer Inc. and BioNTech SE and Oxford-AstraZeneca (India's Covishield). (Photo by OLIVER BUNIC / AFP) (Photo by OLIVER BUNIC/AFP via Getty Images)

Привитым "Спутником V" иностранцам могут запретить въезд в США 27.09.2021

С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными ВОЗ или американским регулятором, пишет The Washington Post.

Плакаты из Беларуси показывают в Германии 16.09.2021

В 2020 и 2021 годах в Беларуси возникло целое течение плакатного протестного искусства, которое собрано на платформе www.cultprotest.me. Немецкий музей Фолькванг в городе Ессене открыл выставку протестных плакатов, чтобы продемонстрировать талант белорусских художников, а также проявить солидарность с белорусами.
Description English: Blue Card EU (electronic version) in Germany Deutsch: Blaue Karte EU (elektronischer Aufenthaltstitel) in Deutschland Date 11 June 2012 Source Bundesgesetzblatt 2012, I S. 1230 Author Opihuck (talk)

Европарламент одобрил новые правила выдачи "голубых карт" ЕС 15.09.2021

После окончательного утверждения новых правил системы "голубых карт" высококвалифицированным иностранцам будет легче получить разрешение на работу в Евросоюзе.
Migrants arrive at the Spanish enclave of Ceuta, near the border of Morocco and Spain, Wednesday, May 19, 2021. Spanish officials are acknowledging for the first time that the unprecedented migrant crisis has been triggered by an angry Rabat at Madrid's decision to provide medical treatment to the militant boss of the Polisario Front. (AP Photo/Bernat Armangue)

Что делать с несовершеннолетними? Испанцы спорят о нелегалах 13.09.2021

Испанские политики и правозащитники спорят, нужно ли высылать на родину несовершеннолетних иностранцев, прибывающих в страну нелегально и без родителей. Такая проблема возникла в Сеуте.
Gliederpuppe mit Sprechblasen, Gender-Sprache | Verwendung weltweit

Гендерно-нейтральный язык - проблема на уроках немецкого? 23.08.2021

Феминитивы и гендерно-нейтральные понятия все чаще встречаются в немецком языке. У иностранцев они вызывают трудности. Особенно если это касается текстов на немецком. Как с этим быть?

Шок и хаос в Афганистане: что рассказывают те, кого эвакуировали (19.08.2021) 19.08.2021

Эвакуация иностранцев, а также сотрудничавших с ними афганцев продолжается. Многие из них рассказывают о том, что им пришлось пережить ужасные сцены.
A member of Taliban (C) stands outside Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, August 16, 2021. REUTERS/Stringer REFILE - CORRECTING TO A MEMBER OF TALIBAN TPX IMAGES OF THE DAY

Международное сообщество призывает талибов обеспечить желающим выезд из Афганистана 16.08.2021

Десятки стран всего мира призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. Авторы совместного обращения заявили об ответственности властей.
Eine Mitarbeiterin hängt am 06.05.2014 eine Stellenausschreibung an der Info-Wand des Career-Service in der SRH Hochschule Berlin aus. Die private Managementhochschule ist spezialisiert auf englisch- und deutschsprachige Bachelor- und Masterstudiengänge mit wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkten. 750 Studenten aus 60 Nationen sind in 13 Studiengängen eingeschrieben. Foto: Jens Kalaene/dpa

Работа без знаний немецкого: какие шансы в Германии? 28.07.2021

Английский язык - самый распространенный иностранный язык в Германии. Но легко ли найти здесь работу иностранцу, владеющему только английским? Есть поводы для легкого оптимизма.
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