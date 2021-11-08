Иностранцы

В 2020 и 2021 годах в Беларуси возникло целое течение плакатного протестного искусства, которое собрано на платформе www.cultprotest.me. Немецкий музей Фолькванг в городе Ессене открыл выставку протестных плакатов, чтобы продемонстрировать талант белорусских художников, а также проявить солидарность с белорусами.
Десятки стран всего мира призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. Авторы совместного обращения заявили об ответственности властей.