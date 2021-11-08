Иностранцы

Гендерно-нейтральный язык - проблема на уроках немецкого?

Феминитивы и гендерно-нейтральные понятия все чаще встречаются в немецком языке. У иностранцев они вызывают трудности. Особенно если это касается текстов на немецком. Как с этим быть?