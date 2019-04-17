 Иностранцы с профобразованием: кого ждут в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 23.04.2019

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Учеба и карьера

Иностранцы с профобразованием: кого ждут в Германии

Немецким фирмам можно брать на работу иностранцев с профобразованием не из ЕС, если профессия входит в позитивный список. У кого есть шансы?

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Позитивный список

    Профессии, указанные в позитивном списке (Positivliste) Федерального агентства по труду, предполагают наличие начального или среднего профессионального образования. Иностранцы не из ЕС могут работать по ним в Германии. Каких специалистов не хватает на немецком рынке труда?

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Работа с металлом

    В Германии наблюдается дефицит кадров в профессиях, связанных с металлом. Прежде всего, не хватает квалифицированных рабочих по резанию металлов, технологов-монтажников металлоконструкций, мастеров-сварщиков, механиков-инструментальщиков.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Электронная автоматизация

    Профессии, предполагающие работу с автоматизированными системами управления, также входят в "позитивный список". Слесарь-мехатроник, специалист по электронике, промышленный технолог - этих специалистов немецким фирмам разрешается приглашать из стран, не входящих в ЕС.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Строительство

    Из-за строительного бума Германия активно привлекает из-за рубежа специалистов по контролю на стройплощадках, рабочих по укладке плитки, паркета, каменщиков, плотников, кровельщиков, специалистов по установке жалюзи и рольставней.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Строительство

    Не хватает и специалистов по подземным строительным работам, строительству каналов и туннелестроению, а также рабочих по укладке асфальта, прокладке рельсовых путей.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Сантехника, отопление, вентиляция

    Нужны специалисты по монтажу и эксплуатации систем отопления, внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, технологи, работающие с системами электронной автоматизации холодильных установок, специалисты по кладке каминов и печей, жестянщики, водопроводчики.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Сфера транспорта

    Не хватает машинистов и водителей грузового транспорта, техников обслуживания автотранспортных средств, специалистов по кузовному ремонту, по работе с металлоконструкциями в сфере строительства грузовых автомобилей, а также механиков-сельхозтехников.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Медицина

    Все острее нужны операционные медсестры, а также средний медицинский персонал в области оказания неотложной медицинской помощи, интенсивного ухода, гериатрии, онкологии, нефрологии, паллиативной медицины или реабилитации. Не хватает акушерок, физиотерапевтов и подиатров, специалистов по изготовлению протезно-ортопедической, реабилитационной и слуховой техники.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Сфера инфокоммуникаций и IT

    Вакансии остаются подолгу незанятыми и в сфере информационных и коммуникационных технологий. Нужны специалисты по электронике и системам связи, специалисты по информационным системам, техники-электрики. Еще одна востребованная профессия из позитивного списка - разработчики программного обеспечения.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Требования к иностранцам

    Иностранцам не из ЕС, имеющим профобразование, работать в Германии можно при соблюдении нескольких условий. Профессия должна быть в позитивном списке. Диплом нужно подтвердить в Германии. Соискатель также должен сам найти работодателя.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Позитивный список

    Профессии, указанные в позитивном списке (Positivliste) Федерального агентства по труду, предполагают наличие начального или среднего профессионального образования. Иностранцы не из ЕС могут работать по ним в Германии. Каких специалистов не хватает на немецком рынке труда?

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Работа с металлом

    В Германии наблюдается дефицит кадров в профессиях, связанных с металлом. Прежде всего, не хватает квалифицированных рабочих по резанию металлов, технологов-монтажников металлоконструкций, мастеров-сварщиков, механиков-инструментальщиков.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Электронная автоматизация

    Профессии, предполагающие работу с автоматизированными системами управления, также входят в "позитивный список". Слесарь-мехатроник, специалист по электронике, промышленный технолог - этих специалистов немецким фирмам разрешается приглашать из стран, не входящих в ЕС.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Строительство

    Из-за строительного бума Германия активно привлекает из-за рубежа специалистов по контролю на стройплощадках, рабочих по укладке плитки, паркета, каменщиков, плотников, кровельщиков, специалистов по установке жалюзи и рольставней.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Строительство

    Не хватает и специалистов по подземным строительным работам, строительству каналов и туннелестроению, а также рабочих по укладке асфальта, прокладке рельсовых путей.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии?

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Сантехника, отопление, вентиляция

    Нужны специалисты по монтажу и эксплуатации систем отопления, внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, технологи, работающие с системами электронной автоматизации холодильных установок, специалисты по кладке каминов и печей, жестянщики, водопроводчики.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Сфера транспорта

    Не хватает машинистов и водителей грузового транспорта, техников обслуживания автотранспортных средств, специалистов по кузовному ремонту, по работе с металлоконструкциями в сфере строительства грузовых автомобилей, а также механиков-сельхозтехников.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Медицина

    Все острее нужны операционные медсестры, а также средний медицинский персонал в области оказания неотложной медицинской помощи, интенсивного ухода, гериатрии, онкологии, нефрологии, паллиативной медицины или реабилитации. Не хватает акушерок, физиотерапевтов и подиатров, специалистов по изготовлению протезно-ортопедической, реабилитационной и слуховой техники.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Сфера инфокоммуникаций и IT

    Вакансии остаются подолгу незанятыми и в сфере информационных и коммуникационных технологий. Нужны специалисты по электронике и системам связи, специалисты по информационным системам, техники-электрики. Еще одна востребованная профессия из позитивного списка - разработчики программного обеспечения.

  • Каких специалистов с профобразованием не хватает в Германии

    Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

    Требования к иностранцам

    Иностранцам не из ЕС, имеющим профобразование, работать в Германии можно при соблюдении нескольких условий. Профессия должна быть в позитивном списке. Диплом нужно подтвердить в Германии. Соискатель также должен сам найти работодателя.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотрите также:

  • Мобильный телефон в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    В 2016 году в Баварии по вине диспетчера столкнулись два поезда. Специалист допустил ошибку, так как отвлекался на игры на мобильнике. Использование смартфонов в диспетчерской было запрещено. Диспетчеру дали 3,5 года. Немецкие фирмы вправе решать самостоятельно, когда и как их подчиненные могут пользоваться мобильными телефонами. Непрерывное увлечение мобильником может стать причиной увольнения.

  • Еда на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    Бутерброд или салат, принесенный с собой, - перекус за компьютером иногда помогает сэкономить время. Чаще всего немецкий работодатель относится к этому спокойно. Проблемы могут возникнуть, если вы заняты в отделе сервиса и общаетесь с клиентами. Еду на рабочем месте могут запретить из-за правил гигиены или техники безопасности. Это касается лабораторий, больниц или производственных цехов.

  • Кофе, разлитое на клавиатуру

    Что можно немцам на рабочем месте

    Работник может получить предупреждение, если регулярно обедает за компьютером и его чавканье и запах еды раздражают коллег. Предупреждение проигнорировано неоднократно - начальник вправе уволить. Неприятности могут возникнуть, и если сотрудник прольет кофе на клавиатуру или повредит служебное оборудование. В этом случае его могут обязать покрыть расходы.

  • Музыка на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Под хиты и дело спорится. А если у шефа другой музыкальный вкус, запретить радио он не вправе. Так решил Федеральный суд по трудовым спорам. Воспрепятствовать этому, однако, могут недовольные коллеги или клиенты. Тогда в лучшем случае придется надеть наушники. Если же музыка мешает сконцентрироваться и приводит к ошибкам в работе - запрет все же возможен , но с согласия производственного совета.

  • Эротический календарь на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    А вот повесить на стену календарь с полуобнаженными моделями в немецком офисе точно не разрешат. Такие снимки по Закону о равном обращении считаются дискриминацией. То же самое касается и журналов с порнографией, лежащих на рабочем столе. Исключение составляют пространства, к которым имеет доступ только сам сотрудник, к примеру, личный шкафчик или ящик спецодежды.

  • Растения в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Треть трудящихся в Германии украшают свои рабочие места личными предметами. Чаще всего это фотографии семьи, футбольная атрибутика и растения. В каждой фирме могут действовать свои предписания. Все, что мешает другим или является источником опасности (например, свечи), может быть запрещено. Но и в этом случае начальник не вправе выкидывать вещи, которые принадлежат сотруднику.

  • Собака в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Можно ли сотруднику брать с собой на работу домашнего питомца, каждая фирма решает самостоятельно. Но даже в случае разрешения сначала необходимо спросить коллег. Собака должна быть социализированной, а рабочее место - подходящим для нее. Если на предприятии действуют особые гигиенические предписания, животные запрещены.

  • Личные звонки на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Допустимы ли личные звонки на работе, прописано в корпоративном кодексе. Если четких правил нет, короткий звонок вопросов не вызовет. Если сотрудник регулярно недорабатывает свое время, он рискует быть уволенным. Особенно если в ход идет служебный телефон. В 2015 году из-за звонков для участия в интерактивной игре на радио бухгалтер из Везеля лишилась работы. И суд посчитал это правомерным.

  • Служебный принтер

    Что можно немцам на рабочем месте

    То же самое касается и использования служебного принтера или ксерокса в личных целях. Если в корпоративных правилах нет четкого разрешения, это может быть истолковано как присвоение имущества работодателя. Такая же проблема может возникнуть, если сотрудник использует служебные конверты или марки для частной почты или заряжает свой смартфон в офисе.

    Автор: Татьяна Вайнман


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