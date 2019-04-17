Иностранцы с профобразованием: кого ждут в Германии

Немецким фирмам можно брать на работу иностранцев с профобразованием не из ЕС, если профессия входит в позитивный список. У кого есть шансы?
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