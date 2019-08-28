Инквизиция в погоне за женщинами: не монахини, но бегинки

Избавиться от мирской суеты, посвятить себя всецело любимому делу, и при этом не принимать обета безбрачия, сохраняя свободу выбора и стиля жизни, не ухордить в монастырь. Такими были общины бегинок. Удивительное дело: они снова начали создаваться уже в наши времена. Интерес к ним, начиная с 80-х годов минувшего столетия, растет.

Цель таких общин, сообществ, союзов - активная помощь нуждающимся, поддержка различных социальных проектов, а также создание новых форм совместного сосуществования для представительниц разных поколений. Возраст жительниц подворий бегинок - бегинажей (Beginenhöfe) в Германии сегодня - от 18 до 92 лет. Движение современных бегинок характеризуют толерантность, религиозная свобода, демократичность и экономическая независимость. Впрочем, теми же принципами руководствовались организаторы и самых первых союзов в XII веке, появившихся в Нидерландах.

Монастырь, брак или бегинаж?

По одной из версий, первые средневековые женские союзы возникли благодаря католическому священнику Ламберу ле Бегу из Льежа. Он предоставил свои угодья с отдельными домами для проживания одиноким и нередко лишенным средств к существованию женщинам, независимо от их сословной принадлежности. Они жили в "сообществе сестер" (так они сами себя называли), жили смиренно, скромно и целомудренно.

Так выглядели бегинки в эпоху Средневековья. Памятник в Дисте (Бельгия)

В отличие от монахинь, не менее набожные бегинки вели, однако, мирской образ жизни, без строгого орденского устава и без "вечного" обета безбрачия. Как рассказывает историк Лета Бёрингер (Letha Böhringer), менее состоятельные из них жили в общежитиях (бегинаж), те, что побогаче, - в отдельных домах. Хозяйство бегинки вели сообща, настоятельница избиралась общим голосованием. Бегинки занимались благотворительной деятельностью, работали в лечебницах и приютах, собирали пожертвования. А также занимались торговлей и ремеслом, входя при этом ни в торговые союзы, ни в ремесленные цеха. Благодаря религиозной направленности, бегинки освобождались и от уплаты налогов в городскую казну. К середине XIII века конвенты и союзы бегинок действовали уже в более чем 600 городах Германии, многие из них (особенно странствующие бегинки) распространяли, как считала "святая" инквизиция, вредные и опасные воззрения.

Достоверно известно, что в XIV веке разногласия между духовенством и союзами бегинок и бегардов (состоявших только из мужчин), не желающих подчинятся уставам католических монашеских орденов, достигли своего пика. Независимых бегинок объявили еретичками, многих из них инквизиция сожгла сожгли на кострах. Другие, чтобы спастись, вступали в монашеские ордена. Легально продолжали существовать лишь бельгийские союзы бегинок.

Уцелевшие после репрессий немецкие бегинки сохраняли свои немногочисленные союзы (например, в Ганновере) еще несколько веков. По официальным данным, последняя бегинка в Германии умерла в конце XIX века. А вот часть бывших бегинажей во Фландрии, как, например, в бельгийском Брюгге, в 1998 году часть бывших бегинажей во Фландрии, как например в бельгийском Брюгге, включили в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Бегинки в XXI веке

И вот несколько веков спустя кто-то снова выбирает сообщества единомышленниц. У кого-то личная жизнь не сложилась, кто-то, овдовев, хочет приносить пользу тем, кому она очень нужна, - объясняет Лета Бёрингер. Есть в общежитиях бегинок и те, кто ищет "сестер по духу", активно выступает за права женщин, кто готов ухаживать за тяжелобольными или руководить социальным проектом. Вариантов множество.

"С тех пор, как я живу здесь, чуствую себя намного спокойнее, надежнее, бояться, как раньше, гнева мужа, мне больше не нужно", - замечает Лисси Вайс (Lissi Weiß), которая живет в современном бегинаже – кооперативе (Genossenschaft) бегинок в Кельне со дня его открытия в 2014 году.

Спираль из трав в саду - символ бегинажей, а работа в саду - часть совместного жилого проекта

Современные бегинажи в Германии (их сегодня 17) действуют, в основном, в крупных городах. Есть и исключения:– в 2018 году, например, открылось новое "подворье" в живописном поселке Венненден. Стать одной из бегинок (чаще всего это женщины, которым за пятьдесят) может каждый, кто признает принятые в данном союзе правила. Не обязательно быть при этом одинокой и избегать мужчин. Можно и иметь партнера, но жить на територии бегинажа ему запрещено. И покинуть союз бегинка имеет право в любое время.

Жилье можно купить или снимать: все зависит от финансовых возможностей.

Как и во времена Средневековья, отстуствие капитала для вступления в союз бегинок - не препетятствие, ведь бегинажи строятся, как правило, при финансовой поддержке федеральных земель, а также благотворительных фондов.

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