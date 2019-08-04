 Индия и Пакистан открыли границу для паломников-сикхов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.11.2019

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Мир

Индия и Пакистан открыли границу для паломников-сикхов

Теперь индийским сикхам не надо получать визу, чтобы посетить храм Дарбар Сахиб в пакистанском Картарпуре. Глава МИД Пакистана провел параллели с падением Берлинской стены.

Граница между Индией и Пакистаном

Граница между Индией и Пакистаном (фото из архива)

Индия и Пакистан открыли для паломников так называемый Картурпурский коридор, проходящий через совместную границу.Торжественная церемония открытия с участием премьер-министра Индии Нарендрой Моди состоялась в субботу, 9 ноября. В церемонии на пакистанской стороне в свою очередь принял участие глава правительства этой страны Имран Хан.

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Дорога длинною 4,5 км соединяет храм Дера Баба Нанак в Индии и храм Дарбар Сахиб в пакистанском городе Картарпур, где основатель сикхизма Гуру Нанак провел последние 18 лет своей жизни. Теперь сикхи могут посещать это важное для них святое место без бюрократической волокиты, связанной с необходимостью оформления визы. Первыми по открытому пути отправилась группа в составе более чем 500 паломников, в том числе бывший глава индийского правительства Манмохан Сингх.

Открытие границы сравнили с падением Берлинской стены

Накануне глава МИД Пакистана Шах Куреши сравнил открытие Картурпурского коридора с падением Берлинской стены, 30-летие которогоотмечают в субботу, 9 ноября, в Германии. Шаг Индии и Пакистана может изменить ситуацию в Южной Азии так же, как это произошло в Европе в 1989 году, заявил Куреши. 

Враждебные отношения между Индией и Пакистаном в последнее время осложнились из-за обострения кашмирского конфликта. Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, бывшее княжество в Гималаях - был разделен на две части в 1947 году после войны между Индией и Пакистаном. Обе страны до сих пор предъявляют претензии на всю территорию этого региона.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


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