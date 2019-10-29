 Индийский лоукостер заказал у Airbus самолетов на 30 миллиардов евро | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Индийский лоукостер заказал у Airbus самолетов на 30 миллиардов евро

Индийская авиакомпания приобретет самолеты A320neo и A321neo, используемые на ближних и среднемагистральных маршрутах, а также дальнемагистральную версию A321XLR.

Среднемагистральный лайнер A320neo

Среднемагистральный лайнер A320neo

Крупнейший индийский лоукостер - авиакомпания IndiGo - сделала самый большой заказ в истории европейского авиаконцерна Airbus. Как было объявлено во вторник, 29 октября, в Тулузе и Нью-Дели, IndiGo приобретает 300 лайнеров Airbus, общая цена контракта без малого 30 млрд евро.

Контекст

У военно-транспортного самолета Airbus A400M очень плохой имидж. Несправедливо, считают в немецких ВВС. Корреспондент DW побывала на базе бундесвера, где базируются новые самолеты. (26.04.2018)

Владимиру Путину, велевшему создать в России гражданский сверхзвуковой лайнер, стоило бы присмотреться к причинам свертывания производства супераэробуса, считает Андрей Гурков. (14.02.2019)

Как сообщает агентство dpa, речь идет о самолетах семейства neo, в которых производителям удалось добиться снижения расходов топлива на 15 процентов, а эксплуатационных расходов на 8 процентов. Индийская авиакомпания приобретет самолеты A320neo и A321neo, используемые на ближних и среднемагистральных маршрутах, а также дальнемагистральную версию A321XLR, о производстве которой европейский авиаконцерн объявил во время международного авиасалона в Париже в июне 2019 года.

Комментируя сделку, генеральный директор Indigo Роноджой Дутта заявил о "вехе" в истории компании. Индийский лоукостер сегодня уже владеет примерно двумя сотнями самолетов типа A320-200, A320neo, A321neo и намерен довести их количество до 730. Как отмечает агентство AFP, за последнее десятилетие число индийских авиапассажиров увеличилось в шесть раз. К 2025 году авиационный сектор страны может стать третьим по величине в мире.

Смотрите также:

  • Airbus А380

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Двухэтажный гигант

    На авиасалоне в британском Фарнборо до конца недели можно будет увидеть 99 самолетов, среди которых как новинки, вроде двухместного самолета с электродвигателями E-Fan, так и уже известные "покорители неба" - такие как внушительный Airbus А380, способный вместить более 500 пассажиров.

  • Boeing 787 Dreamliner

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Юбилейный год

    Американский Boeing отмечает в этом году 100-летний юбилей: в 1916 году Уильям Боинг, сын немецкого переселенца, зарегистрировал в Сиэтле фирму Pacific Aero Products Co. Уже через год она сменила название на Boeing. Посетителям авиашоу американцы продемонстрировали эффектный маневр - практически вертикальный взлет своего новейшего лайнера Boeing 787-9 Dreamliner.

  • Bombardier CS100

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Долгожданная премьера

    Настоящая сенсация авиасалона: после семи лет разработки канадская компания Bombardier представила полностью новый самолет. Пассажирский лайнер CS100 рассчитан на перевозку 125-145 пассажиров и считается одним из самых современных на сегодняшний день.

  • Bombardier CS100 Swiss

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Восторг пассажиров

    Самый первый самолет из новейшей модельной линейки С от Bombardier получила швейцарская "дочка" немецкой Lufthansa - авиакомпания Swiss. Самолет расходует в расчете на одного пассажира лишь 2 литра топлива на 100 км - это меньше, чем малолитражный автомобиль. А новые иллюминаторы, которые на 50 процентов больше, чем в стандартном Airbus A320, вызывают восторг у пассажиров.

  • Airbus A350

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Легче и экономичнее

    Европейский концерн Airbus представляет на авиасалоне целый ряд своих моделей, возлагая немалые надежды на получение новых контрактов на поставку. Самолет А350 - один из новейших широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров, корпус которого на 50 процентов состоит из углепластика.

  • Вертолет Super Lynx 300

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    К взлету готов!

    Наряду с гражданскими самолетами на авиасалоне в Фарнборо представлены и некоторые образцы военной техники. Такие, как этот вертолет Super Lynx 300, сконструированный итальянским производителем AgustaWestland.

  • Частные самолеты в Фарнборо

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Комфорт на высшем уровне

    Мой дом, моя машина, мой самолет: Фарнборо - это не только место встречи авиастроителей с менеджерами авиакомпаний. Состоятельные клиенты также имеют возможность взглянуть на новые модели частных самолетов, и выбрать себе тот, что по душе.

  • Авиасалон Фарнборо 2016 плакат

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    На прогулку - в Фарнборо!

    Всю рабочую неделю авиасалон в британском Фарнборо (всего 65 км от Лондона) открыт для экспертов, крупных заказчиков и журналистов. Но в выходные 16-17 июля посмотреть на достижения авиастроения может любой - салон откроет свои двери для широкой публики.

    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


Смотреть видео 02:35

Судьба A380, или Почему падает спрос на самый большой лайнер?

Контекст

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

На этот раз в центре внимания - пассажирские лайнеры. Хотя в отрасли царит неуверенность в связи с Brexit, авиастроители надеются на крупные контракты. В выходные авиасалон открыт для публики. (15.07.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Судьба A380, или Почему падает спрос на самый большой лайнер?  

Договор между Airbus и Bombardier: самолеты "Сухого" в пролете?  

Летающий автомобиль, истребитель-невидимка и другие новинки Ле Бурже  

Реклама

Самые читаемые

Дефицит дальнобойщиков в Германии: женщины садятся за руль  

Поезд с ядерными отходами отправился из ФРГ в Россию  

Газовые переговоры: новое предложение ЕС и пакетное решение России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно