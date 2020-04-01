 Индекс деловых настроений ФРГ упал до рекордно низкого уровня | Экономические новости из Германии | DW | 24.04.2020

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Экономика

Индекс деловых настроений ФРГ упал до рекордно низкого уровня

По прогнозам экономистов, Германии грозит самая мощная рецессия за все послевоенное время. Деловые настроения в стране оцениваются как катастрофические.

Порт в Гамбурге на закате

Порт в Гамбурге на закате

Представители немецкого бизнеса крайне пессимистично оценивают перспективы экономического развития страны. Индекс деловых настроений Германии рухнул в апреле до исторически низкого уровня - до 74,3 пункта, понизившись на 11,6 пункта. Это самое большое падение, когда-либо зафиксированное, а также самое низкое значение текущего состояния, сообщил в пятницу, 24 апреля, мюнхенский Институт экономических исследований ifo, составляющий индекс.

Президент ifo Клеменс Фуст (Clemens Fuest) заявил о "катастрофических настроениях" среди высшего руководства компаний: "Кризис вокруг коронавируса бьет по экономике Германии со всей силой".

Об этом же свидетельствуют и данные Нюрнбергского института изучения рынка труда (IAB). Согласно его прогнозу, экономику Германии ждет в этом году обвал на 8,4 процента, что приведет к росту числа безработных в определенный момент до 3 миллионов. Число работников, перешедших на сокращенный рабочий день, повысится в среднем за год до 2,5 млн - рекорд, значительно превышающий показатель времен финансового кризиса 2008-2009 годов.

"Немецкая экономика погружается в самую тяжелую рецессию за всю послевоенную историю", - говорится в докладе исследовательского института.

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    Автор: Елена Гункель


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