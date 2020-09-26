Землю отдали Чечне, люди об этом не забыли? Что изменилось в Ингушетии

Протесты в Ингушетии против обмена территориями с Чечней, проходившие 2 года назад, были подавлены властями. Каковы сейчас настроения в республике и что изменилось с тех пор?