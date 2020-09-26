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Ингушетия

TOPSHOT - Police officers use a drone to control people on the 'Promenade des Anglais' in the French Riviera city of Nice, on March 19, 2020, on the third day of a strict lockdown in France to stop the spread of COVID-19, caused by the novel coronavirus. (Photo by VALERY HACHE / AFP) (Photo by VALERY HACHE/AFP via Getty Images)

В Нормандии застрелен член кавказской диаспоры 26.09.2020

По данным интернет-портала Actu.fr, в Эврё застрелен уроженец Ингушетии. Дело передано региональной службе судебной полиции Руана.

05.10.2018, Russland: MAGAS, INGUSHETIA, RUSSIA - OCTOBER 5, 2018: Magas' residents rally in Alania Square against the recent change of borders between the Republics of Ingushetia and Chechnya in Russia's North Caucasus. The Ingush people require the decision to be put up to a vote at a referendum. On September 26, 2018, the heads of Ingushetia and Chechnya, Yunus-bek Yevkurov and Ramzan Kadyrov respectively, signed an agreement to mark the border between their regions, which had not been defined since the 1991 division of the Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic into separate republics of Ingushetia and Chechnya. Vladimir Smirnov/TASS Foto: Vladimir Smirnov/TASS/dpa |

Землю отдали Чечне, люди об этом не забыли? Что изменилось в Ингушетии 25.09.2020

Протесты в Ингушетии против обмена территориями с Чечней, проходившие 2 года назад, были подавлены властями. Каковы сейчас настроения в республике и что изменилось с тех пор?
Oct. 12, 2011 - The journalist Elena Milashina (Russia), photographed October 29, 2009, New York, New York. Photo Ã‚ PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAs113 OCT 12 2011 The Journalist Elena Russia photographed October 29 2009 New York New York Photo Ã‚ PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAs113

Журналистка Милашина о коронавирусе на Кавказе и угрозах Кадырова 05.05.2020

Российская журналистка Елена Милашина рассказала в интервью DW о ситуации с коронавирусом на Кавказе и объяснила, почему ее заставили удалить статью о ситуации с COVID-19 в Чечне.
MAGAS, INGUSHETIA, RUSSIA - OCTOBER 5, 2018: Magas residents rally in Alania Square against the recent change of borders between the Republics of Ingushetia and Chechnya in Russia s North Caucasus. The Ingush people require the decision to be put up to a vote at a referendum. On September 26, 2018, the heads of Ingushetia and Chechnya, Yunus-bek Yevkurov and Ramzan Kadyrov respectively, signed an agreement to mark the border between their regions, which had not been defined since the 1991 division of the Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic into separate republics of Ingushetia and Chechnya. Vladimir Smirnov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS092A42

Суд ликвидировал "Совет тейпов ингушского народа" 28.03.2020

Движение "Совет тейпов ингушского народа" отрицает вмешательство в действия органов власти и утверждает, что противоречия в уставе и другие нарушения были устранены.
REPUBLIC OF INGUSHETIA, RUSSIA – NOVEMBER 27, 2018: Ducks on a pond in the city of Nazran. Yelena Afonina/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS09904A

В Ингушетии растет число тейпов - противников голосования по Конституции РФ 18.03.2020

Тейпы Шаухаловых и Местоевых направили открытые письма президенту Владимиру Путину, а Торшхоевы и Аушевы поддержали бойкот голосования по поправкам в Конституцию РФ на собрании Совета тейпов Ингушетии.
09.10.2018, Russland, Magas: MAGAS, INGUSHETIA, RUSSIA - OCTOBER 9, 2018: Magas residents during a rally against the recent change of borders between the Republics of Ingushetia and Chechnya in Russia's North Caucasus. The Ingush people require the decision to be put up to a vote at a referendum. On September 26, 2018, the heads of Ingushetia and Chechnya, Yunus-bek Yevkurov and Ramzan Kadyrov respectively, signed an agreement to mark the border between their regions, which had not been clearly defined since the 1991 division of the Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic into separate republics of Ingushetia and Chechnya. Yelena Afonina/TASS Foto: Yelena Afonina/TASS/dpa |

Почему четыре тейпа Ингушетии - за бойкот голосования по Конституции 17.03.2020

Представители четырех ингушских тейпов призвали бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию. На главу Совета тейпов возбудили административное дело. Подробности - в материале DW.
2773821 01/15/2016 The Government quarter complex in Magas. Said Tsarnaev/Sputnik +++ (C) picture-alliance/dpa/S. Tsarnaev

Ингушских активистов обвиняют в экстремизме 28.12.2019

Троих лидеров протестов в Ингушетии обвинили в создании экстремистского сообщества, еще пятерых - в участии в экстремистском сообществе. Максимальное наказание - до 10 лет.
ITAR-TASS: YEKATERINBURG, RUSSIA. SEPTEMBER 1, 2012. A boy at the first lesson at school on Knowledge Day, the day when the school year traditionally starts in Russia. (Photo ITAR-TASS/ Anton Butsenko)

Каждая четвертая школа в России ввела ограничения на мобильники 14.12.2019

Рекомендациям по запрету мобильных телефонов, составленным Минпросвещением и другими ведомствами, следуют все школы Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области.
3237794 11/17/2017 The Ministry of Justice building on Zhitnaya Street in Moscow. Mikhail Voskresenskiy/Sputnik Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa |

Два фонда из Ингушетии включены в реестр "иноагентов" 13.12.2019

"Генезис" и "Правовая инициатива" признаны "иностранными агентами" в России. Оба фонда находятся в Ингушетии.
Auf den Bildern sind Teilnehmer der PK von Memorial und HRW und ein Schild von Memorial. Foto: DW/Ewlaliya Samedowa

На "Мемориал" составили еще 2 протокола по закону об иноагентах 05.12.2019

Ранее информацию о "Мемориале" передавало в Роскомнадзор УФСБ по Ингушетии. Новые два протокола Роскомнадзор составил по сообщению некоего Андрея Шувалова.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi | Verwendung weltweit

Установлены подозреваемые в убийстве главы ингушского отделения центра "Э" 06.11.2019

В федеральный розыск в связи с убийством братьев Эльджаркиевых объявлены три человека. "Интерфакс-Юг" называет имя возможного убийцы.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi | Verwendung weltweit

В Москве застрелен руководитель ингушского отделения центра "Э" 02.11.2019

Вместе с Ибрагимом Эльджаркиевым на улице Академика Анохина погиб его брат, пишет Telegram-канал Baza. В Москве объявлен план "Перехват". Зимой на главу ингушского отделения центра "Э" уже покушались.
People stand at one of the entrances to the Memorial rights group office in Moscow, on March 21, 2013. The graffiti on the facade reads: A Foreign Agent. Russian prosecutors searched today the offices of Memorial, one of the country's oldest and most respected rights groups, as part of a new campaign targeting hundreds of nongovernmental organizations across the country, one of the group leader Oleg Orlov said.AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

"Мемориал" получил крупный штраф за нарушение закона об "иноагентах" 22.10.2019

После проверки Роскомнадзор обвинил отделение "Мемориала" в Ингушетии в отсутствии указаний под каждой публикацией на то, что организация признана "иностранным агентом".

MAGAS, INGUSHETIA, RUSSIA - OCTOBER 5, 2018: Magas residents rally in Alania Square against the recent change of borders between the Republics of Ingushetia and Chechnya in Russia s North Caucasus. The Ingush people require the decision to be put up to a vote at a referendum. On September 26, 2018, the heads of Ingushetia and Chechnya, Yunus-bek Yevkurov and Ramzan Kadyrov respectively, signed an agreement to mark the border between their regions, which had not been defined since the 1991 division of the Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic into separate republics of Ingushetia and Chechnya. Vladimir Smirnov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS092A3F

Ингушетия спустя год после протестов: конфликт исчерпан? 04.10.2019

Как живет Ингушетия спустя год после самых массовых в республике протестов против новой границы с Чечней? Что изменилось после прихода нового главы, и можно ли считать конфликт исчерпанным - в материале DW.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi | Verwendung weltweit

МВД ищет на Кавказе организаторов московских протестов 16.08.2019

В рамках поиска неустановленной группы лиц якобы причастных к организации протестов в Москве и координирующих на Северном Кавказе деятельность НКО с иностранным финансированием, полиция провела несколько обысков.
July 27, 2019*** Protesters walk in downtown Moscow during an unauthorised rally demanding independent and opposition candidates be allowed to run for office in local election in September, on July 27, 2019. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Группа "Агора" пожаловалась в ООН на отключение интернета при протестах в РФ 05.08.2019

Перебои с мобильным интернетом наблюдались на акциях за честные выборы в Мосгордуму и на осенних протестах в Ингушетии, утверждают правозащитники.
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