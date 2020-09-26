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По данным интернет-портала Actu.fr, в Эврё застрелен уроженец Ингушетии. Дело передано региональной службе судебной полиции Руана.
Протесты в Ингушетии против обмена территориями с Чечней, проходившие 2 года назад, были подавлены властями. Каковы сейчас настроения в республике и что изменилось с тех пор?
Российская журналистка Елена Милашина рассказала в интервью DW о ситуации с коронавирусом на Кавказе и объяснила, почему ее заставили удалить статью о ситуации с COVID-19 в Чечне.
Движение "Совет тейпов ингушского народа" отрицает вмешательство в действия органов власти и утверждает, что противоречия в уставе и другие нарушения были устранены.
Тейпы Шаухаловых и Местоевых направили открытые письма президенту Владимиру Путину, а Торшхоевы и Аушевы поддержали бойкот голосования по поправкам в Конституцию РФ на собрании Совета тейпов Ингушетии.
Представители четырех ингушских тейпов призвали бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию. На главу Совета тейпов возбудили административное дело. Подробности - в материале DW.
Троих лидеров протестов в Ингушетии обвинили в создании экстремистского сообщества, еще пятерых - в участии в экстремистском сообществе. Максимальное наказание - до 10 лет.
Рекомендациям по запрету мобильных телефонов, составленным Минпросвещением и другими ведомствами, следуют все школы Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области.
"Генезис" и "Правовая инициатива" признаны "иностранными агентами" в России. Оба фонда находятся в Ингушетии.
Ранее информацию о "Мемориале" передавало в Роскомнадзор УФСБ по Ингушетии. Новые два протокола Роскомнадзор составил по сообщению некоего Андрея Шувалова.
В федеральный розыск в связи с убийством братьев Эльджаркиевых объявлены три человека. "Интерфакс-Юг" называет имя возможного убийцы.
Вместе с Ибрагимом Эльджаркиевым на улице Академика Анохина погиб его брат, пишет Telegram-канал Baza. В Москве объявлен план "Перехват". Зимой на главу ингушского отделения центра "Э" уже покушались.
После проверки Роскомнадзор обвинил отделение "Мемориала" в Ингушетии в отсутствии указаний под каждой публикацией на то, что организация признана "иностранным агентом".
Как живет Ингушетия спустя год после самых массовых в республике протестов против новой границы с Чечней? Что изменилось после прихода нового главы, и можно ли считать конфликт исчерпанным - в материале DW.
В рамках поиска неустановленной группы лиц якобы причастных к организации протестов в Москве и координирующих на Северном Кавказе деятельность НКО с иностранным финансированием, полиция провела несколько обысков.
Перебои с мобильным интернетом наблюдались на акциях за честные выборы в Мосгордуму и на осенних протестах в Ингушетии, утверждают правозащитники.
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