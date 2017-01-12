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Ингрид Бергман

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Charlie Chaplin, left, and Jackie Coogan are seen in Chaplin's 1921 silent film, The Kid. As one of Hollywood's legendary figures, Chaplin made his reputation playing the role of The Tramp in such classic films as Gold Rush and Modern Times. He was one of the founders of United Artists studios in 1919 which produced some of Hollywood's greatest motion pictures. Queen Elizabeth II knighted the British-born comic genius in 1975 for his contributions to world cinema, as a performer, producer and director. (ddp images/AP Photo)

Куда уходит очарование старого кино 12.01.2017

Почему некогда популярные ленты с участием Бада Спенсера и даже Луи де Фюнеса кажутся сегодня нелепыми, а фильмы с Чарли Чаплином по-прежнему смешат людей?
Undatiert +++ Bei Christie's in London wird ein Klassiker von Coco Chanel versteigert. Es handelt sich um ein knieumspieltes schwarzes Abendkleid aus Chiffon mit Plisseerock und einer transparenten Jacke. Schlichte Kleider dieser Art werden auch Kleines Schwarzes genannt. (Undatierte Aufnahme). Foto: UPI +++(c) dpa - Report+++ | BG 90 Jahre Kleines Schwarzes Copyright: picture-alliance/dpa/UPI

"Маленькое черное": как платье стало культом 30.09.2016

"Это простое платье станет своего рода униформой для женщин со вкусом", - так впервые было представлено творение Коко Шанель. С тех пор прошло 90 лет...
epa05101652 (FILE) A file picture dated 22 February 2012 shows a woman grabbing an Oscar statuette during the opening of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences 'Meet the Oscars, Grand Central' at Vanderbilt Hall in Grand Central Terminal in New York, New York, USA. The movie 'The Revenant' by Alejandro Gonzalez Inarritu leads the Oscar nominations with 12 nods for Best Picture, Best Director, and for the performances of Leonardo DiCaprio and Tom Hardy. The Oscars 2016 ceremony will take place on 28 February. EPA/JUSTIN LANE *** Local Caption *** 50228098 Copyright: picture-alliance/dpa/J. Lane

Лучшая женская кинороль: от монахини до проститутки 28.01.2016

В Берлинском музее кино и телевидения представлены 73 обладательницы "Оскара". Выставка "Best Actress" приглашает на увлекательный экскурс в историю культуры, моды и нравов.
Undated picture of Swedish actress Ingrid Bergman. Established in Hollywood she performed in 'Dr Jekyll and Mister Hyde' (Victor Fleming, 1941), 'Casablanca' (Michael Curtiz, 1943), then she played in Roberto Rossellini's films, 'Stromboli' (1949), 'Europe 51' (1951), 'Viaggio in Italia' (1953) and became his wife. (Photo credit should read AFP/AFP/Getty Images)

Великой Ингрид Бергман - 100 лет 28.08.2015

29 августа 2015 года отмечается столетний юбилей голливудской легенды Ингрид Бергман. DW вспоминает ее лучшие фильмы.
Zum 25. Todestag von Romy Schneider am 29. Mai zeigt das Hofmobiliendepot· Möbel Museum Wien erstmals in Österreich 82 Schwarz-Weiß-Fotos der jungen Romy Schneider. Die Fotos stammen aus dem Privatbesitz des Fotografen und Kameramanns Franz Xaver Lederle. Sie entstanden zwischen 1956 und 1958. Copyright: Franz Lederle. Bild für Ausstellungstipps

Поклонники Роми Шнайдер отмечают юбилей актрисы 23.09.2008

Роми Шнайдер прожила всего лишь 43 года, и 30 из них снималась в кино. Рожденная в Вене актриса снялась в 57 фильмах и прославилась не только в Европе, но и в Голливуде.

Двойники 05.04.2002