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Почему некогда популярные ленты с участием Бада Спенсера и даже Луи де Фюнеса кажутся сегодня нелепыми, а фильмы с Чарли Чаплином по-прежнему смешат людей?
"Это простое платье станет своего рода униформой для женщин со вкусом", - так впервые было представлено творение Коко Шанель. С тех пор прошло 90 лет...
В Берлинском музее кино и телевидения представлены 73 обладательницы "Оскара". Выставка "Best Actress" приглашает на увлекательный экскурс в историю культуры, моды и нравов.
29 августа 2015 года отмечается столетний юбилей голливудской легенды Ингрид Бергман. DW вспоминает ее лучшие фильмы.
Роми Шнайдер прожила всего лишь 43 года, и 30 из них снималась в кино. Рожденная в Вене актриса снялась в 57 фильмах и прославилась не только в Европе, но и в Голливуде.
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