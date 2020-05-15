Инвестор "Северного потока - 2" требует политической реакции на санкции США

Австрийская нефтяная компания OMV требует политической реакции на угрозы США ввести санкции в отношении участников, которые помогут завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" между Россией и Германией. Об этом в среду, 29 июля, заявил председатель правления концерна Райнер Зеле на представлении полугодового отчета. OMV, почти на треть принадлежащая австрийскому государству, является крупным покупателем российского газа и одним из инвесторов "Северного потока-2".

"Как европейская страна мы, безусловно, ожидаем, что на политическом уровне будет сделан вклад в то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как площадка для инвестиций", - заявил он. Зеле добавил, что вопрос заключается в том, насколько Европа готова защищать свои суверенитет и независимость - особенно в вопросах энергетических поставок.

Оборот OMV упал из-за пандемии

В первом полугодии этого года оборот OMV сократился на примерно 7,9 млрд евро (31 процент) по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Операционная прибыль до вычета специальных отчислений упала на 53%, составив 844 млн евро. В компании, по словам Зеле, связывают потери с последствиями пандемии коронавируса, а также с низкими ценами на нефть. При этом глава правления утверждает, что "явные признаки восстановления" уже видны.

Проверка в отношении Зеле

В мае стало известно, что Вольфганг Берндт, глава наблюдательного совета компании OMV, назначил проверку служебных расходов Райнера Зеле на авиаперелеты и спонсорство - тот, в частности, выделял деньги на футбольный клуб "Зенит" в 2017-2019 годах.

Угроза санкций

Работы по прокладке газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны. США выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

Ранее, 15 июля, глава американского внешнеполитического ведомства предупредил, что участники проекта по строительству "Северного потока - 2" также подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года. "Это ясное предупреждение предприятиям: выходите из проекта, либо рискуйте получить неприятные последствия", - подчеркнул Помпео.

Укладку труб не могут возобновить из-за трески

Российский трубопрокладчик "Академик Черский" прибыл из Находки в германский порт Мукран еще в мае, но датские власти в настоящее время запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

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