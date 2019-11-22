 Инверсионная облачность - это красиво (фото) | Кадр дня | DW | 04.01.2020

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Кадр за кадром

Инверсионная облачность - это красиво (фото)

Чтобы оказаться выше облаков, не нужно садиться в самолет или забираться на очень высокие вершины. Нужно лишь дождаться аномальной погоды в подходящем месте.

Шварцвальд

Шварцвальд

Мюнстерталь / Бизинген / Франкфурт • На этих живописных фотографиях из Германии изображены видимые последствия так называемой температурной инверсии, когда более холодный слой воздуха оказывается ближе к земной поверхности, чем более теплый, хотя обычно температура при увеличении высоты, как известно, понижается.

Замок Гогенцоллерн

Замок Гогенцоллерн

Для обозначения такой погоды метеорологи в Германии используют немецкий термин "Inversionswetterlage". Под воздействием горно-долинных ветров такая аномальная погода приводит к образованию тумана или инверсионных облаков. Правда, в больших городах, она способствует возникновению смога.

Франкфурт-на-Майне

Франкфурт-на-Майне

Отправившись на прогулку по соседним склонам, в такие дни можно сделать пару красивых фотографий или просто полюбоваться романтическими ландшафтами.

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    Автор: Максим Нелюбин


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