 Илья Яшин арестован четвертый раз подряд | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Илья Яшин арестован четвертый раз подряд

Оппозиционер Яшин находится за решеткой с 29 июля за призывы выходить на встречи с кандидатами в Мосгордуму.

Оппозиционер Илья Яшин

Оппозиционер Илья Яшин

Троицкий суд Москвы во вторник, 20 августа, признал оппозиционера Илью Яшина виновным в административном правонарушении во время организации столичных акций. Яшину "назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", сообщила пресс-секретарь суда Ксения Алексеева. "Выйти на свободу, если верить постановлению суда, я должен 28 августа в 14:00. Но это, как говорится, не точно", - сообщил оппозиционер в свом микроблоге Twitter.


Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин был задержан 18 августа на выходе из спецприемника, где отбывал очередной административный арест. По данным его адвоката Михаила Бирюкова, административный протокол в отношении Яшина составлен за призывы 17 июля выходить на встречи с кандидатами в Мосгордуму.

С 29 июля суд уже трижды подряд приговаривал Илью Яшина к аресту, его отвозили в суд сразу из спецприемника. "Навальному и Милову 30 суток назначили сразу, а мне выдают в розницу. Растягивают удовольствие", - заявлял Яшин. Предыдущий арест суд назначил ему из-за протестной акции 14 июля.

Центризбирком РФ не зарегистрировал Илью Яшина на выборы в Мосгордуму, тогда он призвал председателя ЦИК Эллу Памфилову отменить их, на что получил отказ. Мосгорсуд 16 августа признал отказ Яшину в регистрации законным.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на двух акциях протеста - 27 июля и 3 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве третьего августа, также не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла и в Санкт-Петербурге.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Главное медийное лицо "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. Он был задержан после акции 27 июля. За Жукова заступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, артистка Чулпан Хаматова и некоторые другие. Однако на суд поручительства знаменитостей впечатления не произвели: Егор Жуков остался под арестом.

  • Скорая помощь на улицах Москвы

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Только один человек освобожден из-под стражи

    Единственному фигуранту дела, которому по состоянию на 15 августа удалось выйти из-под ареста, - режиссер Дмитрий Васильев. После задержания Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию, так как у него отобрали инсулин. В результате Васильев остается в статусе подозреваемого, но без меры пресечения.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем в число требований протестующих стали входить и призывы к прекращению полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями Избиркома обратиться в суд, однако пока что свою правоту в суде удалось доказать только Сергею Митрохину - окружной Избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:32

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения

Контекст

Комментарий: Передышка или конец московского протеста?

Протест идет на спад, но сентябрьские выборы его подстегнут, если власти не сумеют отвлечь россиян от политики. Такие попытки делаются, уверен Иван Преображенский. (18.08.2019)  

Дождь и спойлеры: как прошли одиночные пикеты в Москве

Одиночные пикеты на бульварах, митинг КПРФ на Сахарова, концерт-спойлер в Парке Горького - репортаж DW о том, как прошла очередная протестная суббота в Москве. (17.08.2019)  

Илья Яшин задержан сразу после отбытия третьего ареста

Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника из-за акций 18 и 19 июля. Ранее суд уже трижды приговаривал его к административному аресту. (18.08.2019)  

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения  

Что думают в Германии о крупнейшем протестном митинге в Москве  

Как на разгон митинга в Москве реагирует Запад и что произошло с Навальным? DW Новости  

Также по теме

Russland Nach Protest in Moskau: Mehr als 60 Demonstranten und Kremlkritiker verurteilt | Ilya Yashin

Яшину дали очередные 10 суток ареста 08.08.2019

Вместо освобождения оппозиционера Илью Яшина отвезли в суд, где продлили заключение еще на 10 суток. "Навальному и Милову 30 суток назначили сразу, а мне выдают в розницу", - написал он.

Russland Nach Protest in Moskau: Mehr als 60 Demonstranten und Kremlkritiker verurteilt | Ilya Yashin

Оппозиционер Яшин останется под арестом 06.08.2019

Мосгорсуд отклонил ходатайство о снятии ареста с оппозиционера Ильи Яшина. Административный арест признан законным. Судья заявила, что в России судьи за свои решения ответственности не несут.

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

Суд арестовал первого участника протестов 27 июля в Москве 29.07.2019

Щербинский районный суд Москвы приговорил Валерия Родина к 12 суткам ареста. Более 1000 выступивших в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы были задержаны.

Реклама

Самые читаемые

Протесты в Москве: Макрон напомнил Путину об обязательствах РФ  

Взрыв под Северодвинском: "Зачем вообще нужен "Буревестник"?  

Немецкие пенсионеры за рулем: опасность номер один?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно