 Илью Яшина не допустили до выборов в Мосгордуму | Новости из Германии о России | DW | 12.07.2019

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Россия

Илью Яшина не допустили до выборов в Мосгордуму

Оппозиционера Илью Яшина не зарегистрировали кандидатом на московских выборах. Его штаб опротестует решение избиркома.

Оппозиционный политик Илья Яшин (фото из архива)

Оппозиционный политик Илья Яшин (фото из архива)

Оппозиционный политик Илья Яшин в пятницу, 12 июля, сообщил, что его не допустили к выборам в Мосгордуму. Как написал Яшин на своей странице в Facebook, во время заседания рабочей группы избиркома недействительными были признаны 11,4% подписей, поданных в поддержку оппозиционера, при максимально допустимом браке в 10 процентов. Яшин указал, что большинство подписей забраковано "с помощью базы МВД", при этом возможности контролировать проверку по этой базе самому политику или его представителям не дали. Яшин считает, что "избирком выполняет политический заказ мэрии (Москвы. - Ред.), чтобы убрать меня с выборов и расчистить дорогу в Мосгордуму для "Единой России" в лице кандидата Касамары".

Контекст

Самовыдвиженцы пытаются успеть собрать нужные для регистрации на выборах в Мосгордуму подписи. Что можно успеть за оставшуюся неделю? Подробнее - в репортаже DW. (30.06.2019)

Кандидаты от "Единой России" на выборах в Мосгордуму баллотируются как самовыдвиженцы. Карикатурист Сергей Елкин о политтехнологиях партии власти. (01.07.2019)

При этом юристы штаба Яшина подготовят "возражения на забракованные подписи". Вечером 15 июля состоится еще одно заседание избиркома, на котором сначала рассмотрят "представленные аргументы", а затем вынесут решение о регистрации Яшина. Политик отдельно указывает, что для участия в выборах ему не хватает 133 подписей, которые предстоит отстоять.

Группа независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы объявила о проведении в воскресенье, 14 июля, встречи с избирателями. Среди подписавших соответствующее обращение - Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Они призвали своих сторонников и "всех неравнодушных москвичей" прийти на встречу в Новопушкинский сквер. Проведение встречи намечено с 14.00 до 17.00. Мероприятие в Facebook об этой встрече создано штабом Алексея Навального в Москве.

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    Автор: Елена Барышева, Москва


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Ссылки в интернете

Мероприятие "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму"

Заявление Ильи Яшина

Аудио- и видеофайлы по теме

Независимые муниципальные депутаты: чего они добились за год в Москве?  

Доклад оппозиционеров: как изменилась Россия при Путине?  

Гудков, Яшин, Митрохин - почему оппозиция не выдвинула единого кандидата в мэры Москвы  

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