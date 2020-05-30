Илон Маск припомнил Рогозину шутку о батуте

"Батут работает", - сказал Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon. Так глава SpaceX отреагировал на совет Рогозина американцам пользоваться батутом вместо "Союзов" для доставки астронавтов на МКС.
После успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) глава американской компании по производству космической техники SpaceX Илон Маск припомнил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину его шутку о батуте. Это произошло на совместной пресс-конференции с директором американского космического агентства NASA Джеймсом Брайденстайном вечером в субботу, 30 мая.
Отвечая на вопрос о реакции России на успешный запуск Crew Dragon, Брайденстайн заявил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел его заявление с поздравлениями NASA и SpaceX. "Он высказался в том плане, что это радостный день не только для нас, но и для них", - пояснил Брайденстайн. "Батут работает", - сострил после этого Маск и рассмеялся, после чего засмеялся и Брайденстайн. Основатель SpaceX пояснил, что это "внутренняя шутка".
Речь идет о словах Рогозина, сказанных в 2014 году, когда он на фоне вводимых против России санкций из-за аннексии Крыма написал в Twitter, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. "Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", - пошутил Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера РФ и курировавший вопросы развития космонавтики. Американские астронавты, однако, продолжили пользоваться российскими кораблями "Союз".
Запуск Crew Dragon
Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома имени Кеннеди во Флориде 30 мая в 22:22 мск. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым - с экипажем на борту. Стыковка Crew Dragon и МКС должна произойти примерно через 19 часов после старта.
Глава "Роскосмоса" пока лично не отреагировал на запуск первой пилотируемой миссии SpaceX. От имени российской корпорации выступил летчик-космонавт и исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль, потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы, и я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной космической программе", - сказал Крикалев.
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