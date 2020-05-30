Илон Маск припомнил Рогозину шутку о батуте

После успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) глава американской компании по производству космической техники SpaceX Илон Маск припомнил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину его шутку о батуте. Это произошло на совместной пресс-конференции с директором американского космического агентства NASA Джеймсом Брайденстайном вечером в субботу, 30 мая.

Отвечая на вопрос о реакции России на успешный запуск Crew Dragon, Брайденстайн заявил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел его заявление с поздравлениями NASA и SpaceX. "Он высказался в том плане, что это радостный день не только для нас, но и для них", - пояснил Брайденстайн. "Батут работает", - сострил после этого Маск и рассмеялся, после чего засмеялся и Брайденстайн. Основатель SpaceX пояснил, что это "внутренняя шутка".

Речь идет о словах Рогозина, сказанных в 2014 году, когда он на фоне вводимых против России санкций из-за аннексии Крыма написал в Twitter, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. "Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", - пошутил Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера РФ и курировавший вопросы развития космонавтики. Американские астронавты, однако, продолжили пользоваться российскими кораблями "Союз".

Запуск Crew Dragon

Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома имени Кеннеди во Флориде 30 мая в 22:22 мск. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым - с экипажем на борту. Стыковка Crew Dragon и МКС должна произойти примерно через 19 часов после старта.

Глава "Роскосмоса" пока лично не отреагировал на запуск первой пилотируемой миссии SpaceX. От имени российской корпорации выступил летчик-космонавт и исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль, потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы, и я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной космической программе", - сказал Крикалев.

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