 Илон Маск отказался от планов выкупить акции Tesla | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.08.2018

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Мир

Илон Маск отказался от планов выкупить акции Tesla

Производитель электромобилей Tesla останется публичной компанией. Илон Маск не будет инициировать выкуп акций - акционеры не поддержали эту идею.

Илон Маск на презентации новой модели Tesla

Илон Маск на презентации новой модели Tesla

Основатель и глава Tesla Илон Маск отказался от планов выкупить все акции компании с биржи и таким образом преобразовать ее в частную компанию. Об этом Маск написал в ночь на субботу, 25 августа, в своем блоге, который он ведет на сайте Tesla. По словам Маска, это решение было принято после консультации с акционерами компании, которые, в большинстве своем, не поддержали это решение.

Контекст

Белорусские владельцы электромобилей называют свою страну "пока электромобильной пустыней", но уверены, что будущее - за электрическими двигателями. (26.07.2018)

Держатели акций Tesla понесли потери после заявления ее основателя о возможном выводе компании с биржи. Акционеры считают, что Маск предоставил рынку ложную информацию, спровоцировав скачки цены. (11.08.2018)

7 августа Маск с помощью соцсети Twitter неожиданно объявил, что размышляет о полноценном выкупе акций Tesla по цене 420 долларов за акцию. "Финансирование гарантировано", - заявил он, имея в виду инвестиции из Саудовской Аравии. Позднее он признал, что переоценил готовность саудовских инвесторов обеспечить финансирование проекта.

Между тем после информации о выкупе акций группа акционеров Tesla подала иск против Маска. Суд в Сан-Франциско 10 августа принял коллективный иск к рассмотрению. "Заявления Маска об обеспечении финансирования имели большое значение и вызвали существенное движение на рынке", - сообщил Bloomberg один из акционеров компании.

По его словам, основатель Tesla предоставил рынку "ложную и вводящую в заблуждение" информацию, из-за чего "играющие на понижение продавцы были вынуждены покрыть свои позиции, купив акции по искусственно завышенным ценам".

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    Автор: Андрей Гурков


Контекст

"Электрическая революция" в автопроме

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