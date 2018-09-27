 Илона Маска обвиняют в мошенничестве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.09.2018

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Мир

Илона Маска обвиняют в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в мошенничестве. Причиной стали августовские заявления Маска о том, что он может выкупить акции Tesla.

Илон Маск

Илон Маск

Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения в отношении основателя Tesla Илона Маска. Как сообщается в четверг, 27 сентября, Маск подозревается в мошенничестве с ценными бумагами и предоставлении данных, "вводящих в заблуждение". Иск в отношении Маска подан в суд в нью-йоркском Манхэттене. 

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Обвинения в свой адрес Маск назвал несправедливыми. "Я всегда действовал в интересах правды, открытости и инвесторов. Факты покажут, что я в этих вопросах никогда не шел на компромиссы", - заявил он.

7 августа 2018 года Маск написал на своей странице в Twitter, что намерен выкупить акции Tesla по 420 долларов за ценную бумагу. Маск тогда заявил, что инвесторы для этого шага найдены. Позднее предприниматель отказался от этих планов, объявив, что компания останется публичной. Как полагает Комиссия по ценным бумагам и биржам, у Маска не было достаточно оснований для подобных заявлений, и тем самым он ввел инвесторов в заблуждение. 

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