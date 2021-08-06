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Генпрокурор Украины сообщила, что ходатайства о рассекречивании документов о событиях в "Иловайском котле" направлены в украинский генштаб. "Общество должно знать правду", - считает Ирина Венедиктова.
По данным ГПУ, ответственность за убийства девяти украинских военнослужащих в боях за Иловайск и Дебальцево несет "пророссийская организованная группа "Казачий союз "Область войска Донского".
По данным расследовательской группы Forensic Architecture, в сражении под Иловайском в 2014 году принимали участие танки Т-72B3, имевшиеся на тот момент только в российской армии.
Иностранцам, воевавшим в Донбассе в составе украинских добровольческих батальонов, практически невозможно получить гражданство в Украине. Особенно критично это для добровольцев из России и Беларуси.
Жены и матери украинских солдат, пропавших без вести в Донбассе, пытаются узнать правду об их судьбе. Корреспондент DW встретился с теми, кто не прекращает поиски пропавших.
К третьей годовщине трагедии под Иловайском Военная прокуратура Украины представила итоги расследования. Однако в отчете ничего не сказано об ответственности командования ВС Украины.
Кирилл Серебренников и другие театральные деятели проходят по так называемому делу «Седьмой студии». Режиссера обвиняют в мошенничестве, он помещен под домашний арест. Дело Серебренникова шокировало многих как в России, так и на Западе.
Украинские военные, выжившие под Иловайском, а также родственники погибших и правозащитники, раскритиковали выводы Главной военной прокуратуры Украины о причинах этой трагедии.
Украинская армия потерпела год назад, пожалуй, крупнейшее поражение в боях на востоке страны. Киев обвиняет Москву в масштабном вторжении под Иловайском. DW поговорила с очевидцами.
В Киеве прошли торжества, посвященные Дню независимости. В центре внимания празднеств была, однако, ситуация в Донбассе. Ее президент Порошенко поехал обсуждать в Берлин.
"Коридор смерти" под Иловайском. Год спустя после трагедии виновные до сих пор не понесли наказание. Выживший в Иловайском котле вспоминает, как это было. Эксклюзив DW.
Год назад под Иловайском украинские военные попали в окружение. По разным данным, тогда погибли от 400 до 1000 человек. История глазами выжившего солдата.
В результате событий под Иловайском погибли 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения, сообщил главный военный прокурор. Перед украинским судом предстанут три россиянина.
Как помогают восстановиться военным и добровольцам, пострадавшим в ходе боевых действий на востоке Украины. Репортаж DW из центра психофизической реабилитации под Киевом.
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