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Иловайск

Ukrainian servicemen are seen at their position during fighting with pro-Russian separatists in the eastern Ukrainian town of Ilovaysk August 26, 2014. Ukrainian President Petro Poroshenko said on Tuesday that the only effective instrument for ending bloodshed in eastern Ukraine was effective border controls with Russia, and halting arms supplies to the rebels and releasing prisoners of war. REUTERS/Maks Levin (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Украина рассекретит документы о событиях в "Иловайском котле" 06.08.2021

Генпрокурор Украины сообщила, что ходатайства о рассекречивании документов о событиях в "Иловайском котле" направлены в украинский генштаб. "Общество должно знать правду", - считает Ирина Венедиктова.
09.11.2019 *** Servicemen of the Ukrainian armed forces get ready to ride armored personnel carriers (APC) in the settlement of Bohdanivka, which is located in a disengagement area near the contact line with Russian-backed separatist rebels, in Donetsk Region, Ukraine November 9, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko

Генпрокуратура Украины направила в МУС материалы об убийствах под Иловайском 06.12.2019

По данным ГПУ, ответственность за убийства девяти украинских военнослужащих в боях за Иловайск и Дебальцево несет "пророссийская организованная группа "Казачий союз "Область войска Донского".
Pro-Russian separatists stand next to tanks on the outskirts of Horlivka, eastern Ukraine February 10, 2015. At the front in Vuhlehirsk, a small town captured by rebels last week, volleys of artillery crashed in both directions. The rebels are pushing to encircle government forces holding out in nearby Debaltseve, a rail hub that is the main rebel target. REUTERS/Maxim Shemetov (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT TRANSPORT MILITARY)

В Британии заявили о доказательствах участия РФ в войне в Украине 19.08.2019

По данным расследовательской группы Forensic Architecture, в сражении под Иловайском в 2014 году принимали участие танки Т-72B3, имевшиеся на тот момент только в российской армии.
02.10.2018+++Kiew, Ukriane+++ Proteste in Kiev für die Rechte der ausländischen Kämpfer

Почему Киев не предоставляет гражданство иностранным добровольцам 04.10.2018

Иностранцам, воевавшим в Донбассе в составе украинских добровольческих батальонов, практически невозможно получить гражданство в Украине. Особенно критично это для добровольцев из России и Беларуси.
Ukraine, Feb 2018 Lubov Konopatska still struggles to accept that her son is dead. Serhiy Konopatskiy was killed fighting seperatists in the town of Ilovaisk in 2014.

Забытые жертвы конфликта в Донбассе: вернуться живым 19.02.2018

Жены и матери украинских солдат, пропавших без вести в Донбассе, пытаются узнать правду об их судьбе. Корреспондент DW встретился с теми, кто не прекращает поиски пропавших.
Ukrainian servicemen are seen at their position during fighting with pro-Russian separatists in the eastern Ukrainian town of Ilovaysk August 26, 2014. Ukrainian President Petro Poroshenko said on Tuesday that the only effective instrument for ending bloodshed in eastern Ukraine was effective border controls with Russia, and halting arms supplies to the rebels and releasing prisoners of war. REUTERS/Maks Levin (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

"Иловайский котел": кто виноват в трагедии? (видео) 25.08.2017

К третьей годовщине трагедии под Иловайском Военная прокуратура Украины представила итоги расследования. Однако в отчете ничего не сказано об ответственности командования ВС Украины.

Дело Серебренникова: почему власти "наехали на культуру" - DW Новости (25.08.2017) 25.08.2017

Кирилл Серебренников и другие театральные деятели проходят по так называемому делу «Седьмой студии». Режиссера обвиняют в мошенничестве, он помещен под домашний арест. Дело Серебренникова шокировало многих как в России, так и на Западе.

"Иловайский котел": кто виноват в трагедии? (25.08.2017) 25.08.2017

К третьей годовщине трагедии под Иловайском Военная прокуратура Украины представила итоги расследования. Однако в отчете ничего не сказано об ответственности командования ВС Украины.

Kämpfe in Ilowajsk am 24.08.2014 Gewünschte Bild-Beschreibung: Kämpfe in Ilowajsk am 24.08.2014 Übertragung der Rechte dieses Bildes an DW-Online: Das Bild wurde am 24. August 2014 in Ilowajsk aufgenommen, der DW von Olexij Antipow zur Verfügung gestellt und darf frei verwendet werden.

Кто виноват в гибели украинских военных под Иловайском 17.08.2017

Украинские военные, выжившие под Иловайском, а также родственники погибших и правозащитники, раскритиковали выводы Главной военной прокуратуры Украины о причинах этой трагедии.
Kämpfe in Ilowajsk am 24.08.2014 Gewünschte Bild-Beschreibung: Kämpfe in Ilowajsk am 24.08.2014 Übertragung der Rechte dieses Bildes an DW-Online: Das Bild wurde am 24. August 2014 in Ilowajsk aufgenommen, der DW von Olexij Antipow zur Verfügung gestellt und darf frei verwendet werden.

Иловайский "котел" год спустя: во всем виновата Россия? 29.08.2015

Украинская армия потерпела год назад, пожалуй, крупнейшее поражение в боях на востоке страны. Киев обвиняет Москву в масштабном вторжении под Иловайском. DW поговорила с очевидцами.
24.08.2015 ***** epa04895903 A Ukrainian armed forces military unit marches at Kiev's Independence Square, Ukraine, 24 August 2015, during a march on the occasion of Independence Day. Ukrainians marked the 24th anniversary of Ukraine's independence from the Soviet Union in 1991. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Украина: День независимости и угроза суверенитету 24.08.2015

В Киеве прошли торжества, посвященные Дню независимости. В центре внимания празднеств была, однако, ситуация в Донбассе. Ее президент Порошенко поехал обсуждать в Берлин.

Иловайский котел: "Нас расстреливали, как в тире" (19.08.2015) 19.08.2015

"Коридор смерти" под Иловайском. Год спустя после трагедии виновные до сих пор не понесли наказание. Выживший в Иловайском котле вспоминает, как это было. Эксклюзив DW.

Иловайский котел: что известно год спустя 18.08.2015

Год назад под Иловайском украинские военные попали в окружение. По разным данным, тогда погибли от 400 до 1000 человек. История глазами выжившего солдата.

Иловайский котел: что известно год спустя - DW Новости, 18.08.2015 18.08.2015

Год назад под Иловайском украинские военные попали в окружение. По разным данным, тогда погибли от 400 до 1000 человек. История глазами выжившего солдата.
Ukrainian servicemen are seen at their position during fighting with pro-Russian separatists in the eastern Ukrainian town of Ilovaysk August 26, 2014. Ukrainian President Petro Poroshenko said on Tuesday that the only effective instrument for ending bloodshed in eastern Ukraine was effective border controls with Russia, and halting arms supplies to the rebels and releasing prisoners of war. REUTERS/Maks Levin (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Трагедия под Иловайском: на Украине будут судить российских военных 14.08.2015

В результате событий под Иловайском погибли 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения, сообщил главный военный прокурор. Перед украинским судом предстанут три россиянина.
Ukrainische Soldaten werden in einem mit Spendengeldern eingerichteten Zentrum nach den Kämpfen in der Ostukraine rehabilitiert. Autor:Liliya Rzheutska, DW, 26.05.2015

Реабилитационный центр под Киевом возвращает украинских солдат к жизни 28.05.2015

Как помогают восстановиться военным и добровольцам, пострадавшим в ходе боевых действий на востоке Украины. Репортаж DW из центра психофизической реабилитации под Киевом.
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