Дело Серебренникова: почему власти "наехали на культуру" - DW Новости (25.08.2017)

Кирилл Серебренников и другие театральные деятели проходят по так называемому делу «Седьмой студии». Режиссера обвиняют в мошенничестве, он помещен под домашний арест. Дело Серебренникова шокировало многих как в России, так и на Западе.