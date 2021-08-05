Украина рассекретит документы о событиях в "Иловайском котле"

Генеральная прокуратура Украины рассекретит документы уголовного производства относительно боев в районе города Иловайска в конце августа - начале сентября 2014 года. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова заявила на встрече с родственниками погибших, пропавших без вести и попавших в плен украинских солдат, сообщила в четверг, 5 августа, пресс-служба правоохранительного ведомства.
По словам Венедиктовой, прокуратура делает шаги, направленные на обеспечение достаточного уровня публичности и открытости результатов расследования Иловайской трагедии. "Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска", - заявила она.
Генпрокурор отметила, что Службой безопасности Украины направлены ходатайства о рассекречивании документов в украинский генштаб. "Приближается 7 годовщина Иловайской трагедии. Родные погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих все эти годы ждут справедливости... Наказания всех виновных лиц, причастных к этим ужасным событиям, является той обязательной сатисфакцией, без которой невозможно доверие общества к органам правопорядка", - сказала Венедиктова.
По словам генпрокурора, на официальном веб-сайте ведомства в ближайшее время может появиться специальный раздел, посвященный "Иловайским событиям", где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. "Общество должно знать правду", - считает Ирина Венедиктова.
События в Иловайске расследуются по двум направлениям
Как рассказала глава ведомства, расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: вторжение российских войск и вероломное убийство украинских военных, а также проверка возможной халатности со стороны руководства антитеррористической операцией. В ходе расследования допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа, отмечается в сообщении.
Подозреваемыми по делу проходят замначальника генштаба вооруженных сил России и бывший начальник Главного управления Генштаба ВС РФ, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны России. Кроме того, двух российских генералов обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством. Решается вопрос об объявлении их в розыск.
В генпрокуратуре Украины пояснили, что работа продолжается как на национальном, так и на международном уровнях. Материалы о совершении военных преступлений переданы также в офис прокурора Международного уголовного суда.
"Иловайский котел"
Битва у Иловайска между вооруженными силами Украины и пророссийскими сепаратистами стала важным этапом военного конфликта в Донбассе. В середине августа 2014 года украинские войска, состоявшие в основном из добровольцев, сумели отбить у пророссийских сепаратистов город Иловайск в Донецкой области. Однако затем они оказались в окружении и понесли тяжелые потери. По официальным данным, в так называемом "иловайском котле" погибли 366 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены, попали в плен или до сих пор считаются пропавшими без вести. Власти Украины заявили, что в боях участвовали регулярные подразделения российской армии. По данным расследовательской группы Forensic Architecture, в сражении под Иловайском принимали участие танки Т-72B3, имевшиеся на тот момент только в вооруженных силах РФ.
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Автор: Диего Куполо, Ирина Филатова