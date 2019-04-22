 Из Шри-Ланки выслали более 600 иностранцев после терактов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.05.2019

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Мир

Из Шри-Ланки выслали более 600 иностранцев после терактов

Шри-Ланка ужесточила визовые условия для представителей духовенства и выслала около 200 исламских проповедников. В МВД страны заявляют, что у них были просрочены визы.

Шри-Ланка, Коломбо

Шри-Ланка, Коломбо

Власти Шри-Ланки с 21 апреля выслали более 600 иностранцев, в том числе около 200 представителей исламского духовенства. У священнослужителей были просрочены визы, так что они были оштрафованы и выдворены из страны, сообщил агентству AFP министр внутренних дел Шри-Ланки Ваджира Абеивардена в воскресенье, 5 мая.

Контекст

"История еще не закончена, ведется планирование новых атак", - заявила посол США в Шри-Ланке. На острове сохранены повышенные меры безопасности. (30.04.2019)

Число жертв террористов-смертников в Шри-Ланке возросло до 359 человек. По данным США, в стране продолжается террористический заговор. (24.04.2019)

"Учитывая текущую ситуацию в стране, мы пересмотрели визовую систему и приняли решение ужесточить визовые ограничения для религиозных проповедников", - сказал Абеивардена.

В Шри-Ланке усилены меры безопасности

Десяткам тысяч сотрудников служб безопасности в Шри-Ланке приказано обследовать школы в преддверии их открытия, всего меры коснулись около 11 тысяч учебных заведений по всей стране. После серии терактов каникулы там были продлены, ученики 6 классов и старше начнут учиться 6 мая, младшеклассники - 13 мая. Ранее власти усилили охрану мостов, а также ввели патрулирование на реках и каналах. 

Взрывы в трех пятизвездочных отелях в столице Шри-Ланки Коломбо, а также в трех католических храмах страны прогремели почти одновременно 21 апреля. Позже появилась информация о седьмом и восьмом взрыве - один из них был устроен смертником, когда полиция пришла к нему с обыском, а еще один - у зоопарка в пригороде Коломбо. Кроме того, было обезврежено взрывное устройство поблизости от крупнейшего шри-ланкийского аэропорта Бандаранаике.

Правительство в Коломбо заявило о "новом характере терроризма". Жертвами терактов, совершенных в пасхальное воскресенье по западному календарю, стали более 250 человек, около 500 получили ранения. Среди погибших - 42 иностранца.

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    Автор: Александра Елкина


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В чем обвиняют Германию жертвы теракта в Берлине

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10 самых громких терактов в Европе

Лондон, Париж, Берлин, а теперь и Манчестер. Европейские города все чаще становятся мишенью радикальных исламистов. Самые резонансные теракты в Европе за последние годы - в фотогалерее DW. (23.05.2017)  

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