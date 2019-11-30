Из спального мешка в квартиру: как в ФРГ помогают бездомным

Больше всего Андре Курковиак (Andre Kurkowiak) гордится своей ванной комнатой: "тропический" душ, встроенный радиоприемник, большая и удобная раковина. Еще пять лет назад о таком он мог только мечтать. Тогда он, с героиновой зависимостью, попал в тюремную камеру. В общей сложности Андре провел десять лет на улице, в приютах для бездомных, в тюрьме. И уже три года он с гордостью называет "своей" квартиру площадью в 34 квадратных метра - с договором на аренду и своим ключом.

Возможным это стало благодаря организации fiftyfifty из Дюссельдорфа. Уже четыре года она работает в международном проекте, называемом Housing first ("Жилье прежде всего"): бездомные люди получают жилье без предварительных условий, даже в том случае, если они страдают наркотической зависимостью или психически больны. Идея очень проста: в стабильном окружении намного легче бороться с такими проблемами, как, например, наркотическая зависимость. При этом люди, которым организация помогает получить квартиру, не обязаны участвовать в программах реабилитации; все происходит на добровольной основе. "Мы исходим из того, что лучше всего учиться вести домашнее хозяйство, имея жилье и занимаясь домашним хозяйством", - говорит социальный педагог Юлия фон Линдерн (Julia von Lindern), курирующая в организации проект "Жилье прежде всего".

Бывший бездомный Андре Курковиак в своей квартире в Дюссельдорфе

Различные исследования подтверждают правильность подхода: от 75 до 90 процентов участников проекта не возвращаются на улицу. У организации fiftyfifty схожие результаты: из 62 человек, которым она помогла обрести жилье, только четверо вернулись к прежней жизни.

Помощь бездомным начинается с доверия

В Дюссельдорфе шесть сотрудников организации работают с бездомными, начиная с установления первого контакта, так сказать, от спального мешка до заселения их в квартиру, рассказывает Юлия фон Линдерн. Это позволяет завоевать их доверие. Основной принцип программы Housing first заключается в том, что команда в составе социального работника, психиатра и врача посещает бездомных там, где они проводят время, и регулярно уделяют им по несколько часов в день, говорит Нора Зелльнер (Nora Sellner), научная сотрудница факультета социальных наук в Католическом институте Северного Рейна - Вестфалии.

Впрочем, контакт не обрывается и после заселения в квартиру. Андре Курковиак регулярно ходит в кафе организации fiftyfifty. Он знает всех, кто здесь работает, встречается в нем с другими бывшими бездомными. "Мне очень хорошо в моей квартире, но иногда я чувствую себя одиноким", - говорит он. По словам Юлии фон Линдерн, у человека, жившего долго на улице, действительно может начаться депрессия в своей квартире: "Благодаря жилью у человека в одночасье не решаются все проблемы. Многие продолжают находиться в алкогольной или наркотической зависимости". Андре Курковиак ежедневно ходит к врачу, где он из-за своей героиновой зависимости получает заместительную терапию. Алкоголь он тоже употребляет регулярно. "В этой жизни мне уже не избавиться от всего этого", - вздыхает он. Но, по словам фон Линдерн, из-за этих проблем участники проекта не лишаются снова своей квартиры.

Сотрудница благотворительной организации fiftyfifty Юлия фон Линдерн

Разные подходы к проблеме бездомных

Проект Housing first в таком виде, как он работает в Дюссельдорфе, первоначально был разработан и применен в Нью-Йорке. Его основной целевой группой были люди, длительное время жившие на улице, имеющие психические проблемы, а также страдающие от алкогольной и наркотической зависимости. В настоящее время эта программа в несколько измененном виде применяется в ряде европейских стран. Финляндии, где она получила статус национальной стратегии, единственной из всех стран ЕС даже удалось сократить число бездомных.

Правда, невозможно с уверенностью утверждать, что добиться такого результата финнам удалось исключительно благодаря Housing first, признает Нора Зелльнер. Но у Финляндии есть четкая стратегия, которую она реализует по всей стране. При этом в Хельсинки пошли дальше. Там перестроили бывшие ночлежки для бездомных в полноценные квартиры, и теперь через стену живут бывшие "соседи" по спальному мешку под мостом. Но первоначально идея Housing first предполагала заселение бездомных в квартиры так, чтобы среди их соседей не было людей с подобной биографией.

Юлия фон Линдерн не до конца уверена в успешности финского подхода. По ее словам, у fiftyfifty в Дюссельдорфе есть один дом на семь квартир, в котором живут только бывшие бездомные. Этот дом доставляет организации больше всего хлопот. Наибольшего успеха fiftyfifty добивается с бездомными, которых заселяют в дома, где их соседи никогда не были бездомными. Как показывает практика, в таких случаях у участников проекта больше стимулов соблюдать принятые в доме общие правила, например, сортировать мусор и правильно утилизовать его.

Напряженная ситуация на рынке жилья

Однако в Германии Housing first с трудом пробивает себе дорогу. В Дюссельдорфе и Берлине подобные проекты уже реализуются независимо друг от друга, в Кельне, Бремене и Ганновере активисты пока только пытаются наладить работу. Наибольшей проблемой, особенно в крупных городах, остается напряженная ситуация на рынке жилья. Согласно главной идее проекта, получающие жилье бездомные становятся самостоятельными квартиросъемщиками. Это означает, что организации нужно найти владельцев квартир, готовых сдать их подобным жильцам.

Организация fiftyfifty в Дюссельдорфе решила действовать по-другому. Она покупает жилье на пожертвования и деньги, вырученные от продажи предметов искусства, и сама сдает его бывшим бездомным в аренду. Квартира, в которой живет Андре Курковиак, находится в центре Дюссельдорфа, в 15 минутах ходьбы от главного вокзала. "С тех про как здесь живу, я живу по-настоящему", - говорит он.

Однако это скорее исключение. Большинство квартир, купленных fiftyfifty, расположены вдали от центра. "Согласно нашим правилам, приобретаемое жилье не должно быть дороже 3 тысяч евро за квадратный метр", - поясняет Юлия фон Линдерн. В среднем организация тратит от 70 до 90 тысяч на одну квартиру. По словам фон Линдерн, это приличная сумма, однако намного меньше расходов в обычных проектах с бездомными, когда проживание одного человека в специальном приюте в течение 18 месяцев может обойтись в 250 тысяч евро.

"Путь обратно наверх очень тяжел"

Поэтому организация fiftyfifty пошла другим путем в вопросе обеспечения бездомных жильем. И действительно, первоначально проект Housing first создавался в противовес так называемой ступенчатой модели. Она предполагала, что для получения жилья человек должен был вначале доказать, что избавился от наркотической зависимости или же вел себя примерно, проживая во временном приюте для бездомных. Однако эта модель фактически не используется в Германии с 90-х годов, когда благотворительные организации все больше стали оказывать помощь амбулаторно, а не в стационарах, указывает Верена Розенке (Werena Rosenke), сотрудница организации помощи бездомным в обретении жилья BAG Wohnungshilfe. По словам Розенке, основной целью уже тогда стала ускоренная помощь бездомным в получении жилья, не "требуя от них доказательств исправления".

Юлия фон Линдерн отмечает, что человек, оказавшийся на улице, едва ли может быстро выбраться из этого положения: "Если кто-то достиг дна, то обратный путь наверх очень тяжел". Из своего опыта она знает, что приюты для бездомных переполнены, очереди на получения квартиры от благотворительных организаций очень длинные, поэтому у сотрудников всегда "имеется возможность выбирать тех, кто, например, хорошо вел себя в общежитии".

Андре Курковиак в последние три года, в которые он живет в квартире, ни разу не думал о возвращении на улицу.

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