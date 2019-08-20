Из-за контрсанкций потребители в России ежегодно теряют 445 млрд рублей

Контрсанкции, введенные правительством России в 2014 году в ответ на санкции Запада, ежегодно обходятся российским потребителям в 445 млрд рублей в ценах 2013 года. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на совместное исследование, проведенное экономистами РАНХиГС и ЦЭФИР.

По заключению экономистов, за последние пять лет российские потребители ежегодно теряют 530 млрд руб. в ценах 2013 года. Успеха в сфере импортозамещения удалось добиться лишь в производстве помидоров, свинины и птицы. Здесь общая выгода составила 75 млрд рублей в год. Поэтому общие потери потребителей составляют ежегодно 445 млрд рублей или около 3 тысяч рублей в год на человека.

По оценкам авторов исследования, 84 процента из 445 млрд руб. потерь, которые несут потребители, ежегодно перераспределяются в пользу отечественных производителей, но большинство позиций списка санкционных товаров заместить так и не удалось. 13 процентов составляют чистые потери для экономики и еще 3 процента уходят к новым поставщикам более дорогой продукции из-за границы, в основном, из Беларуси.

Западные страны ввели санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины.

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