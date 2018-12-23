Из-за извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли не менее пяти человек. Об этом сообщила в понедельник, 9 декабря, местная полиция. Ранее представитель благотворительной организации St John New Zealand, которая занимается предоставлением медицинских услуг в этой стране, сообщила, что в медицинской помощи могут нуждаться до 20 человек.

По ее словам, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Между тем, как уточнили в полиции, в момент извержения на самом острове или в непосредственной близости от него находились "менее 50 человек". Некоторых из них удалось перевезти на находящийся приблизительно в 50 километрах остров Северный. Местонахождение еще ряда жителей неизвестно.

На остров вылетели вертолеты спасателей

На Уайт-Айленд уже вылетели минимум семь спасательных вертолетов. Центр экстренной помощи был сформирован в больнице города Факатане.

По данным The Guardian, в год остров с однодневными турами посещают около 10 тыс. человек.

В последний раз вулкан извергался в 2016 году, однако тогда речь шла лишь о кратковременном выбросе пепла. Одно из наиболее серьезных извержений было зафиксировано в 2001 году.

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